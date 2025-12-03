Luque y Frías juraron como diputados por Chubut

Llegaron al centro del recinto desde distintas direcciones y entre ellos no hubo saludo; solo una leve mueca parecida a una sonrisa. Después, Juan Pablo Luque y Maira Raquel Frías se dispusieron a escuchar la fórmula que habían elegido previamente para prestar juramento. Tanto el justicialista, como la libertaria, accedieronn a sus bancas en nombre de “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”.

La ceremonia se realizó este miércoles y los chubutenses cumplieron con el rito a las 13.50. Como los nuevos diputados juraron por el orden alfabético de las provincias, a los chubutenses les tocó hacerlo en el momento más álgido de la ceremonia, luego de que a los mileistas que coparon el Congreso les molestaran los particulares agregados que algunos legisladores de Buenos Aires hicieron en sus fórmulas, como “Cristina libre”; “los 30 mil desaparecidos”; o “por Néstor y Cristina”.

Luego del “sí juro”, Frías levantó sus brazos al cielo y se fue por donde había llegado. Lo mismo hizo el exintendente de Comodoro.