Juraron los tres nuevos diputados por Santa Cruz

Juan Carlos Molina (PJ), Moira Lanezán Sancho (PJ) y Jairo Henoch Guzmán (LLA) juraron este miércoles como nuevos diputados nacionales por Santa Cruz.

Los santacruceños cumplieron con el rito a las 14:30 en la sesión especial celebrada en el Congreso, la cual contó con la presencia del presidente Javier Milei.

El cura Molina, Lanezán y Guzmán asumirán formalmente sus bancas el 10 de diciembre, reemplazando a Roxana Reyes (UCR), Gustavo González (PJ) y Facundo Prades (Por Santa Cruz).

Molina lució una remera blanca, un crucifijo colgando en su pecho y un poncho con una bandera argentina. Antes de extender su mano derecha sobre la Biblia, expresó que juraba “por los más pobres; por los wichis del Impenetrable chaqueño abonados; por Valdocco; por el Papa Francisco; por Hebe; por las madres y abuelas de Plaza de Mayo; por el pueblo de Santa Cruz".

Por su parte, Lanezán lució un conjunto sport de color crema y juró “por los santacruceños, para que podamos seguir construyendo juntos una Argentina más unida y federal".

En tanto, el libertario Jairo Guzmán se vistió con un traje de color azul francia y en su juramento no hizo menciones especiales.

