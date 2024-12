Lussich y Pallares hundieron a Flor de la V tras ser echada de Intrusos

En lo que es un cierre de 2024 bastante convulsionado, América TV confirmó por estas horas que Flor de la V no seguirá al frente de Intrusos para el año próximo. Una movida bastante fuerte, que se da de manera inesperada y luego de tener a la exvedette por tres temporadas al frente del ciclo de espectáculos.

Intrusos cumplirá 25 años en el 2025 y para ello desde el canal pretendían darle un nuevo giro a todo el formato. En este punto, Flor no estaba dentro de los planes del canal por supuestos escándalos que habrían trascendido -se peleó con las autoridades y ese fue el detonante para bajarle el pulgar-. Por eso, en su lugar llegará la dupla de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes ya estuvieron al frente del programa en 2021.

Este lunes, Flor habló en Intrusos para contar algunos detalles de su salida: “Me comunican que el canal tenía otras cosas pensadas para mí y que no iba a formar parte de Intrusos 2025. Yo no pude hablar antes. Fue difícil para mí. Lloré mucho, lloré desconsoladamente”.

“No se manejaron de buena manera ni conmigo ni con mis compañeros. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia. Hasta Daniel Vila me lo hizo saber. Yo no soy periodista de espectáculos, intento ser una conductora”, siguió la exvedette.

Sin embargo, en un momento llegó a disparar contra los nuevos conductores del programa, Lussich y Pallares, y quien no se quedó afuera de esta repartija de golpes fue Mariana Fabbiani (que la sigue en la grilla de programación).

“Fueron muy malos conmigo, muy crueles, mintieron sobre mí. Por eso no menciono a estas personas. Me estoy aguantando en este momento el llanto. Vino Mariana Fabbiani y pidió mi horario. Cada cambio de gerencia algo ha sucedido y la gente siempre nos elegía”, disparó sin filtros la conductora.

Este martes, los todavía periodistas de Socios del espectáculo recogieron el guante y le respondieron a Flor. “Hemos hecho mucho daño sin quererlo”, lanzó irónico Pallares, a lo que luego Lussich agregó: “Nos están poniendo sayos que no nos corresponden”.

“Yo no soy malo, nunca dejé a nadie sin trabajo. Nunca maltraté a la gente, ni me creí que era el dueño del programa en el que trabajaba. Tampoco maltraté a mis compañeros del teatro. Sólo trabajo desde hace veinte años. Estamos muy agradecidos por estar en esta casa y por lo que viene”, siguió en su descargo Adrián.

“No hemos dado un sólo dato, los maltratos están a la vista, cómo ha forreado a sus compañeros está a la vista, cómo el medio la detesta está a la vista. Esto es un negocio, un día estamos en un canal otro día en otro. Somos gente de laburo, gente honesta y después el público elige. Todo lo hemos hecho con sacrificio. Esto es una rueda en la que a veces estás más arriba y otras más abajo. Los cinco minutos de fama los puede tener cualquiera. Esta carrera es de aguante no de velocidad”, continuó el periodista.

En ese momento, Lussich atacó fuerte contra Flor y expuso lo peor de ella: “Nosotros nunca buscamos no nombrarte para bajarte el precio, Florencia de la V. Tuve que quedarme encerrado en un hotel de Punta del Este. Tuve que esperar a que pasaras vos (a entrevistar a Susana Giménez) porque vos no te querías juntar conmigo. Yo no hubiera hecho nunca eso. Podría no saludarte pero pedir que vos no pases hasta que yo me vaya... se acabó esa época”.