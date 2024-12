Mario Massaccesi provocó una fuerte pelea con Sergio Lapegüe

Después de 25 años, Mario Massaccesi anunció su despedida de Síntesis, el noticiero de última hora de eltrece. El conductor se unirá a partir del 2025 a las mañanas de TN, en reemplazo de Sergio Lapegüe quien decidió renunciar al canal después de 34 años.

"¿Cuánto pasó, no? Bueno, la vida de los que estamos acá pasa entre nota y nota, entre cobertura y cobertura, entre presentación y presentación. Y para mi, hoy es la última Síntesis", expresó el conductor, visiblemente conmovido, a la hora de despedirse del programa.

"Me voy feliz", agregó Mario Massaccesi durante su despedida. "Porque creo que de los programas hay que irse antes de llegar a esa instancia de no querer estar más. Hay que irse con ganas de volver o con ganas aún de quedarse", lanzó, tirándole una picante indirecta a Sergio Lapegüe.

Cabe recordar que, semanas atrás, Sergio Lapegüe había declarado en una entreivsta que ya no se sentía cómodo al aire de “Tempraneros”. "Cuando arrancaba 8:50 le decía a Roxy: 'Uf, una hora más falta'. Yo decía: 'Qué suerte, a las 10:00 me voy. Chau, besito. Me sentía feliz yéndome", reveló en diálogo con Infobae.

"Y si me tuviese que quedar, me quedaría pero me ofrecieron otra cosa y me pareció un desafío", aseguró Mario Massaccesi en su despedida de “Sintesis”. "Después de 25 años de trabajar a la noche, arranqué en el 2007 en Síntesis y, después de muchos años, me parecía que estaba bueno hacer un cambio", aclaró sobre el reto laboral que afrontará en 2025.

"Y ese impacto que ha tenido Síntesis, que formamos una comunidad, no ha sido por mí sino por el trabajo que ellos han hecho sobre mí, de ir sacando lo que me sobraba, para quedarme con la esencia. Eso se logra con gente que te desafía y no se compra el personaje", destacó sobre la influencer y la labor de sus colegas.

Sobre los valiosos aprendizajes que adquirió durante las dos décadas y media que estuvo al frente del noticiero, Mario señaló; "Me llevo más de que lo he dejado y he recibido más de lo que he dado. Sobre todo me han enseñado a deconstruirme, a reírme de mí mismo, a aflojarme el saco, la corbata, la seriedad, a hacer esto desde otro lugar".