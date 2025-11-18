Comodoro Rivadavia tendrá este martes 18 de noviembre una jornada marcada por el viento y el cielo mayormente cubierto, aunque sin probabilidades de precipitaciones en ningún momento del día.

Martes ventoso y con abundante nubosidad en Comodoro: así estará el tiempo

Durante la mañana, el tiempo se presentará ventoso, con ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h. La temperatura mínima será de 13 grados, mientras que el viento soplará desde el sudoeste a una intensidad de 32 a 41 km/h.

Hacia la tarde, se mantendrá la nubosidad, con una máxima prevista de 19 grados. El viento continuará del sector sudoeste con velocidades similares, aunque con ráfagas algo menores, entre 60 y 69 km/h.

Por la noche, el cielo seguirá mayormente nublado y el viento rotará al sur, aumentando nuevamente su intensidad hasta los 42 a 50 km/h, con ráfagas también de entre 60 y 69 km/h. La temperatura descenderá a 14 grados.