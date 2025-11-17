Alerta roja por vientos extremos en Comodoro: ráfagas podrían superar los 140 km/h

A lo largo de la jornada, el viento del sector oeste será el gran protagonista, con un escenario que irá variando entre alerta amarilla, naranja y finalmente roja en algunos sectores de la región.
Cómo estará el tiempo este lunes en Comodoro
Mañana
Cielo ventoso, con probabilidad baja de precipitación (0–10%).
Temperatura: 15 °C
Viento SO entre 79 y 87 km/h
Ráfagas: 134 a 143 km/h
Tarde
Continuará muy ventoso, sin lluvias previstas.
Temperatura: 19 °C
Viento SO entre 70 y 78 km/h
Ráfagas: 116 a 124 km/h
Noche
Persistirá el viento intenso, aunque levemente en descenso.
Temperatura: 15 °C
Viento SO entre 60 y 69 km/h
Ráfagas: 79 a 87 km/h
Niveles de alerta vigentes
Alerta amarilla: vientos del oeste entre 40 y 60 km/h, ráfagas que pueden superar los 90 km/h.
Alerta naranja: vientos de 60 a 80 km/h, con ráfagas de hasta 130 km/h.
Alerta roja: vientos de 60 a 90 km/h, con ráfagas superiores a 140 km/h. Las mayores intensidades se esperan hacia el mediodía.
Recomendaciones oficiales
Evitar actividades al aire libre.
Asegurar chapas, macetas, contenedores y todo objeto que pueda volarse.
Alejarse de árboles y postes.
Mantenerse informado por canales oficiales.
Tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.
En caso de emergencia, comunicarse con Defensa Civil (103) y organismos locales.
La jornada se presenta complicada y el viento volverá a ser protagonista con fuerza inusitada. Se recomienda máxima precaución al circular, tanto a pie como en vehículo.