El inicio de la semana llega con condiciones severas en Comodoro Rivadavia y la Meseta de Escalante. Para este lunes 17 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por vientos intensos, con ráfagas que podrían superar los 140 km/h, especialmente hacia el mediodía.

Alerta roja por vientos extremos en Comodoro: ráfagas podrían superar los 140 km/h

A lo largo de la jornada, el viento del sector oeste será el gran protagonista, con un escenario que irá variando entre alerta amarilla, naranja y finalmente roja en algunos sectores de la región.

Cómo estará el tiempo este lunes en Comodoro

Mañana

Cielo ventoso, con probabilidad baja de precipitación (0–10%).

Temperatura: 15 °C

Viento SO entre 79 y 87 km/h

Ráfagas: 134 a 143 km/h

Tarde

Continuará muy ventoso, sin lluvias previstas.

Temperatura: 19 °C

Viento SO entre 70 y 78 km/h

Ráfagas: 116 a 124 km/h

Noche

Persistirá el viento intenso, aunque levemente en descenso.

Temperatura: 15 °C

Viento SO entre 60 y 69 km/h

Ráfagas: 79 a 87 km/h

Niveles de alerta vigentes

Alerta amarilla: vientos del oeste entre 40 y 60 km/h, ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Alerta naranja: vientos de 60 a 80 km/h, con ráfagas de hasta 130 km/h.

Alerta roja: vientos de 60 a 90 km/h, con ráfagas superiores a 140 km/h. Las mayores intensidades se esperan hacia el mediodía.

Recomendaciones oficiales

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar chapas, macetas, contenedores y todo objeto que pueda volarse.

Alejarse de árboles y postes.

Mantenerse informado por canales oficiales.

Tener a mano una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

En caso de emergencia, comunicarse con Defensa Civil (103) y organismos locales.

La jornada se presenta complicada y el viento volverá a ser protagonista con fuerza inusitada. Se recomienda máxima precaución al circular, tanto a pie como en vehículo.