Comodoro entra en alerta amarilla: el viento sigue, pero con menor intensidad

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las ráfagas continuarán hasta el mediodía del martes, aunque muy por debajo de los valores extremos registrados este lunes. Se esperan vientos de 45 a 75 km/h y ráfagas superiores a 80 km/h, con posible reducción de visibilidad.

Después de la jornada crítica que vivió Comodoro Rivadavia, el viento continuará presente en la región, aunque con una intensidad considerablemente menor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta el mediodía del martes, indicando que persisten condiciones que requieren precaución.

Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 45 y 75 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 80 km/h. Aunque estos valores están lejos de los más de 150 km/h registrados durante el temporal del domingo, las autoridades remarcan la importancia de mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

El SMN también advirtió que no se descarta la reducción de la visibilidad debido al polvo levantado por el viento.

Tras un día que dejó daños en viviendas, servicios interrumpidos y una ciudad prácticamente paralizada, el alivio llega de manera gradual. Los equipos municipales y provinciales continúan trabajando en la evaluación de daños, el despeje de calles y la restitución de servicios.