Marty Supremo

Desde el jueves 22 de enero se exhibe el film del director Josh Safdie, con Timothée Chalamet encarnado a Marty Reisman, un carismático buscavidas de Nueva York que descubrió su don para el ping pong en los clubes clandestinos de Manhattan, donde jugaba por dinero.

Su estilo llamativo y su audaz juego ofensivo lo llevaron a lo más alto del tenis de mesa, ganando 22 títulos importantes, incluidos dos campeonatos nacionales. Icono del espectáculo y la destreza, se convirtió, a los 67 años, en el campeón más veterano en un torneo nacional de deportes de raqueta. Su vida, entre apuestas, desafíos y gloria, es el retrato de un genio rebelde del deporte.

“Marty es un joven ambicioso que quiere ser reconocido como el mejor jugador de tenis de mesa del mundo”, dice Chalamet. “Y aunque puede que realmente lo sea, por sus circunstancias y por el lugar que ocupa en la vida, no deja de ser un joven mezquino del Lower East Side de Manhattan, al amanecer de los años cincuenta, cuando empieza la historia”. “Marty es el soñador por excelencia, en el sentido de ser un romántico absoluto y un optimista implacable”, explica Safdie, que coescribió el guion junto a su colaborador habitual Ronald Bronstein. “Esta es una historia de madurez que explora cómo, en la juventud, una individualidad intransigente puede ser a la vez liberadora y limitante. Para Marty, su fe ciega en el sueño lo conduce, de forma indirecta, al verdadero autodescubrimiento... a un cambio real”.

Con su séptimo largometraje, que culmina una trayectoria de diecisiete años, Safdie lleva su inconfundible estilo cargado de adrenalina y peso emocional a esta épica historia de alcance global. El resultado, investigado y desarrollado a lo largo de muchos años, es una experiencia fresca, divertida y a toda velocidad: un viaje electrizante que va del Lower East Side a Londres, París, Tokio y las Grandes Pirámides, y de vuelta. Con una impecable artesanía de un equipo de colaboradores talentosos y un casting repleto de estrellas, entre ellos Gwyneth Paltrow, Tyler Okonma (Tyler, the Creator en su debut en un largometraje), Kevin O'Leary, Abel Ferrara, Fran Drescher, Emory Cohen y la revelación Odessa A'zion en el papel de Rachel, la novia indomable de Marty, la película es una carrera desenfrenada a través de la obsesión y el espectáculo, tan audaz y estimulante como su protagonista.

En el Nueva York de los años cincuenta, el tenis de mesa dio lugar a una subcultura poblada de conspiradores, genios y marginados. Era rápido, feroz y completamente ignorado por la corriente dominante. Fue entre estos marginados, estos adultos que faltaban a clase, donde Safdie y Bronstein encontraron un nuevo cauce para su amor persistente por los personajes defectuosos y la construcción de mundos poco ortodoxos. “Quienes destacaban en el tenis de mesa solían ser personas que no encajaban en ningún otro sitio”, señala Safdie. “No era un deporte respetado, así que, de forma natural, atraía a raros, puristas, obsesivos. Cuando leí que llenaba estadios en el Reino Unido y en Europa, comprendí que era perfectamente plausible que un chico en 1952 creyera de verdad que podía convertir ese juego en una vida de fama y gloria”.

Título original: Marty Supreme

Género: Drama

Origen: EE.UU.

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 2 horas 29 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Josh Safdie

Guión: Josh Safdie, Ronald Bronstein

Producción: Ronald Bronstein, Eli Bush, Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Josh Safdie

Música: Daniel Lopatin Fotografía: Darius Khondji

Montaje: Ronald Bronstein, Josh Safdie

Protagonistas:

Timothée Chalamet (Marty Mause), Gwyneth Paltrow (Kay Stone), Tyler the Creator (Wally), Odessa A'zion (Rachel Mizler), Kevin O'Leary (Milton Rockwell), Abel Ferrara (Ezra Mishkin), Fran Drescher (Rebecca Mauser), Luke Manley (Dion Galanis), Koto Kawaguchi (Koto Endo)