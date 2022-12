Más de 9.000 hectáreas arrasadas por los incendios en Tierra del Fuego

A pesar de los esfuerzos de los bomberos, los incendios que golpean a Tierra del Fuego continúan avanzando sobre el territorio de la provincia. Desde hace más de diez días que las llamas consumen el área de “Corazón de la Isla”, en Tolhuin, y el espacio afectado ya equivale a más de 9.000 hectáreas, según destacó la ministra de Producción y Ambiente del gobierno fueguino, Sonia Castiglione.

En simultáneo, el Poder Ejecutivo provincial realizó un sobrevuelo en la zona para evaluar la situación actual del incendio y se constató que ninguna vivienda está comprometida en el sector de La Rinconada; zona estancia Los Cerros y estancia La Carmen.

A raíz de la información recolectada con el monitoreo, se dispuso que la mayoría de los recursos fueran destinados a atender dos sectores en particular que son: Isla Guanaco y el sector aledaño a la zona Estancia Los Cerros.

En continuación con los trabajos, el área de Vialidad realiza cortafuegos especialmente en La Rinconada y Estancia Carmen Vieja para impedir el avance de las llamas y preservar las instalaciones de esas zonas. Al mismo tiempo, desde las alturas, tres aviones hidrantes y dos helicópteros hidrobalde dieron apoyo a los brigadistas. Así, gracias a las condiciones climáticas favorables, se utilizaron 150.000 litros de agua para apagar las llamas.

Con el objetivo de tomar más dimensión de la envergadura de la situación, la funcionaria destacó que la zona comprometida equivale a cuatro veces la superficie de la ciudad de Ushuaia. Se trata de un bosque virgen antiguo, con árboles de hasta 40 metros de altura, que se ve rodeado por los focos de incendio desde hace diez días en la provincia del sur argentino.

Por otra parte, unos 52 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) llegaron a la zona del incendio y se sumaron a los 30 combatientes que permanecían trabajando en el área, según informaron medios locales.

Mientras tanto, la justicia investiga cómo se inició el fuego. Castiglione confirmó que el Juzgado de Competencia Ampliada del Municipio de Tolhuin, a cargo del juez Silvio Pellegrino, inició de oficio una investigación para determinar las causas del inicio del fuego en la reserva natural “Corazón de la Isla”.

En ese marco, el juez aseguró en diálogo con radio FM del Pueblo de Río Grande: “Ya está individualizado el lugar en donde se habría iniciado el incendio, pero aún tienen que actuar los peritos. Pudimos recabar testimonios y estamos investigando”.

Las condiciones climáticas de los primeros días tampoco facilitaron el trabajo de los brigadistas, ya que los fuertes vientos no permitieron acercarse a la zona ni usar otras herramientas como las avionetas o helicópteros. “El incendio empezó el miércoles 30 de noviembre y a partir de allí tuvimos siete días de viento constante e intenso, de 60 a 65 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 100 kilómetros, que no permitieron el ataque directo del fuego y limitaron las tareas de contención, porque por ejemplo los medios aéreos no podían volar. Se priorizó antes que nada la vida de los brigadistas”, afirmó la funcionaria.

