La incorporación mejora el acceso a servicios financieros para la comunidad, los turistas y los comerciantes, y consolida la presencia de la entidad en la región.

Más servicios financieros en El Bolsón: el Banco del Chubut ya cuenta con cajero automático

El Banco del Chubut informó que ya se encuentra operativo el cajero automático instalado en su oficina comercial de El Bolsón, provincia de Río Negro, ubicada en pleno centro de la localidad.

La oficina, inaugurada recientemente en el marco del plan integral de modernización de servicios e infraestructura, forma parte de una estrategia orientada a ampliar la cobertura de servicios y fortalecer la presencia institucional en la región. La incorporación del cajero automático permite mejorar la accesibilidad a operaciones financieras básicas y brindar una mayor autonomía a los usuarios.

Esta iniciativa busca ampliar la disponibilidad de servicios financieros tanto para los habitantes de El Bolsón como para los turistas que visitan la localidad, evitando traslados a otras ciudades cercanas como Lago Puelo o El Hoyo. Asimismo, representa un beneficio directo para comerciantes y actores del sector turístico, al ampliar las opciones de disponibilidad de efectivo.

Con esta incorporación, el Banco del Chubut supera los 145 cajeros en su red de servicios y continúa avanzando en su política de cercanía con la comunidad, promoviendo el acceso a servicios financieros y acompañando el desarrollo económico de las localidades donde opera. #