Massoni: "A los mapuches hay que cazarlos"

Federico Massoni, ex ministro de Seguridad del gobierno de Mariano Arcioni, actualmente está dedicado a la conformación de un nuevo partido político llamado Identidad Chubut. “Estamos con un grupo, enmarcados en gestar un nuevo partido político. Nos queda el camino de juntar las últimas afiliaciones para presentarnos en todas las categorías de la provincia”, explicó.

El miércoles, el polémico exministro se reunió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert. “Lo que nos une es una misma óptica; en muchos puntos con respecto a temas que hacen a la seguridad, al narcotráfico, las usurpaciones por parte de este pseudo grupo que se autodenomina mapuches en la cordillera de nuestra Patagonia”, declaró.

Massoni entiende que con el economista liberal coinciden en tener posturas “extremas, fuertes” y el encuentro -según quien fuera mano derecha de Mariano Arcioni- fue con el objetivo de ver “cómo podemos avanzar de forma unida. Entendemos que la única manera de sacar a nuestra provincia y al país es trabajando en conjunto”.

Según señaló en La Petrolera, Espert llegaría a Chubut a mediados o fines del mes de septiembre. “Que venga y exponga esas posiciones que algunos las consideran duras. Yo considero que son necesarias en este momento, donde no hay futuro”, sostuvo.

Al ser consultado sobre si ahora era el referente liberal en la Provincia, no lo descartó de plano. “Voy a responder al partido político Identidad Chubut. Si podemos hacer un frente o un trabajo en conjunto con otros partidos, a mí me van a tener siempre dispuesto” manifestó.

Luego le dedicó críticas al gobierno que integró hasta el año pasado. “No veo que una política de seguridad seria en las distintas ciudades de nuestra Provincia. No hay un libreto, no hay un plan, todo es improvisación, y de la improvisación deviene todo esto que hay gente impactada por los fenómenos de inseguridad. El narcotráfico y la presencia de drogas es muchísimo más grande y de la cuestión educativa no necesito ni hablar”, señaló.

Sobre las comunidades mapuches, el exfuncionario expresó que “mi postura es dura con respecto al delito. No sé si es balas, con respecto a estos pseudos mapuches”, aunque afirmó que “hay que ir a cazarlos. Es gente que atenta contra nuestra soberanía; gente que practica lo que es el terrorismo”.

“Coincidió férreamente con (Luis) Espert, en que hay que cazarlos y llevarlos ante un juez” sostuvo. (N. de la R: en realidad el diputado nacional dijo que “hay que meterles bala”).