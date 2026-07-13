Maxi López sorprendió al apuntar contra Speed, el streamer estadounidense

El argentino no dudó en hablarle al joven luego de que intentara "mufar" a la Selección Argentina.

Durante el último partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el streamer Speed intentó "mufar" al equipo. Al ver esto, tras la victoria de la Scaloneta fue Maxi López quien decidió apuntar contra el joven por su actitud.

¿Qué le dijo Maxi López a Speed tras el partido de la Selección Argentina?

"Vigilante, escuchame una cosa, no te presentes más, nos quisiste quemar anoche", comenzó el futbolista durante la cobertura de Telefe junto al Turco Husaín y Sofi Martínez.

Pero eso no es todo, ya que Maxi López decidió lanzar una fuerte advertencia contra Speed: "Si te ponés de nuevo la de Argentina, te vamos a dar, te vamos a fajar, te lo digo".

¿Cuál fue la reacción del streamer Speed tras el triunfo de Argentina ante Suiza?

Antes de iniciarse el partido en Kansas, el polémico streamer y youtuber estadounidense Darren Jason Watkins Jr., conocido como IShowSpeed o simplemente Speed, decidió dejar las camisetas personalizadas y ponerse la de la Selección Argentina, con el objetivo de mufarla como ha ocurrido con todos los equipos a los que ha apoyado.

Sin embargo, su deseo de mala suerte para la albiceleste no funcionó. El streamer no soportó la situación y, apenas Lautaro marcó el tercer tanto, se fue del estadio.

Speed, además, fue insultado por un hincha argentino, después de que vio que el streamer había lucido la casaca albiceleste para traerle mala suerte.