Mariano Rajoy, en el centro de la polémica tras su última columna sobre el Mundial

El artículo de opinión publicado por el expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el medio El Debate, desató una fuerte reacción en Francia durante el fin de semana. Sus comentarios sobre la selección francesa, a pocos días de la semifinal contra España, provocaron rechazo entre ministros y líderes políticos franceses, quienes consideraron sus palabras una expresión de “racismo burdo” y “odio”.

En su artículo, Rajoy señaló que Francia “dispone, además, de una plantilla de muy alto nivel”, aunque, según sus palabras, es una selección “sin franceses”. Esta afirmación fue interpretada en Francia como un menosprecio a los jugadores convocados por Didier Deschamps, por lo que las respuestas desde el ámbito político no tardaron en multiplicarse.

Uno de los primeros en responder fue Olivier Faure, líder del Partido Socialista francés. Faure publicó en X un mensaje directo: “La selección francesa solo está compuesta por franceses. Francia no es una nación étnica, no tiene un color de piel ni una religión. Es una nación política unida en torno al lema republicano. Aunque le moleste a la derecha racista”. Faure defendió la concepción de Francia como una comunidad cívica, basada en el principio de ciudadanía y no en el origen o la religión.

En la misma línea, Fabien Roussel, máximo referente del Partido Comunista Francés, también utilizó las redes sociales para responder al comentario de Rajoy: “Ayer fue una senadora de Paraguay, ahora el ex primer ministro de España: no pueden evitar expresar un racismo burdo para intentar irritar a nuestra hermosa selección francesa”, escribió. Roussel hizo referencia a episodios recientes en los que representantes de otros países habían cuestionado la composición multiétnica del combinado francés, considerando que ese tipo de declaraciones buscan provocar y restar méritos a los logros deportivos del equipo.

El rechazo traspasó las fronteras partidarias y alcanzó al propio Gobierno francés. Naïma Moutchou, ministra de Ultramar y miembro del partido Horizons, denunció lo que consideró una actitud recurrente: “Con cada victoria de los Bleus reaparecen las mismas obsesiones e insultos racistas. No son simples ‘deslices’. Es un odio metódico y banalizado hacia Francia y hacia lo que es”, afirmó. Moutchou sugirió a la Federación Francesa de Fútbol que evalúe la posibilidad de iniciar “acciones legales” frente a este tipo de manifestaciones.

Por su parte, Aurore Bergé, ministra encargada de la Lucha contra las Discriminaciones y miembro del partido Renaissance, sumó su voz al debate. Bergé habló de “reiterados deslices racistas”, y sostuvo que “es hora de que cesen y de que el deporte vuelva a ser deporte: un lugar donde se juzga a las personas por su talento y por ningún otro criterio”. Su declaración destacó la importancia de no permitir que el racismo o la discriminación condicionen el reconocimiento de los deportistas. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, fue entrevistado por BFMTV y se refirió también a las palabras de Rajoy. Nuñez manifestó que, si esas declaraciones son fieles a lo publicado, resultan “absolutamente inaceptables”. Así, el gobierno francés mostró un rechazo unánime a cualquier discurso que cuestione la nacionalidad de los jugadores.

La embajada francesa también expresa su rechazo

La Embajada de Francia en Madrid también intervino en el debate al compartir un mensaje en redes sociales. “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses. De los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia. Los tres que nacieron en el extranjero también son franceses”, señaló la delegación diplomática, subrayando el carácter inclusivo de la selección y la plena nacionalidad de todos sus integrantes.

El episodio, a pocos días de un partido de semifinales entre ambos países, reavivó la discusión sobre el significado de ser francés y el valor de la diversidad en el deporte. Las respuestas de la clase política y de las instituciones francesas mostraron una defensa cerrada de la integración, la ciudadanía y el sentido republicano, en contraste con los planteos de Rajoy que, a juicio de los dirigentes franceses, no reflejan la realidad ni el espíritu de la selección nacional.