Messi: "me sentí atacado"

Lionel Messi quien en las últimas semanas estuvo en el ojo de la tormenta por un cruce que tuvo con el director deportivo del club, Eric Abidal, quien aseguró en una entrevista que "muchos jugadores no estaba satisfechos ni trabajaban mucho" con Ernesto Valverde, ex entrenador del equipo que fue despedido, se expresó en una amplia nota que le realizó Mundo Deportivo.

El rosarino no titubeo ante la pregunta sobre su continuidad y fue contundente “no se me ocurre irme del Barcelona, mientras el club y la gente sigan queriendo eso por mi parte no va a haber nunca ningún problema”, lo que despejó cualquier duda sobre su futuro.

Cuando le consultaron sobre la cláusula que tiene su contrato que le permite irse a otro club al final de la temporada, el delantero dijo que “en muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club, había muchos clubes interesados que estaban dispuestos a pagar la cláusula pero en ningún momento se me ocurrió irme y ahora tampoco. Lo vuelvo a repetir”.

Embed La entrevista exclusiva con Leo Messi, en nuestra portada de este jueves #portada #deporte https://t.co/sV1x5gCFtJ pic.twitter.com/uEKbJVKimz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 19, 2020

Messi también habló sobre sus gustos deportivos y admitió que "sería una bomba juntar a Lautaro Martínez con Luis Suárez en el Barcelona. Lautaro es un jugador espectacular", y agregó “tiene unas condiciones impresionantes, se veía que iba a ser un gran jugador, ahora explotó y lo está mostrando”.

Sobre su amigo Neymar, por último, confirmó que “está con mucha ganas de volver, tiene un nivel muy alto, es un jugador diferente, con mucho desequilibrio”.

El capitán del Barcelona se refirió al conflicto con el director deportivo del club: “No sé qué se le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario”, sentenció.