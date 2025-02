Milei también deberá dar explicaciones ante el FBI

La estafa multimillonaria con criptomonedas que tuvo al presidente Javier Milei como protagonista fue denunciada en Estados Unidos, mientras que en la Argentina ya acumula más de 100 denuncias penales. En total, según The Solana Post, la operación afectó a 74.698 personas, que perdieron más de 286 millones de dólares.

El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron un "reporte de operaciones criminales" por la cripto $LIBRA. Según trascendió, el reporte señala el rol que tuvieron en la estafa el mandatario argentino Javier Milei, el estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los “empresarios” Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

La denuncia la radicó un estudio jurídico argentino especializado en casos de insolvencia internacional y fraudes financieros, Moyano & Asociados, que también notificó a la Comisión de Valores estadounidense sobre las maniobras delictivas registradas desde la noche del viernes.

El estudio aclaró que representa “mayormente” a inversores argentinos, pero que está al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por la maniobra fraudulenta, incluidos ciudadanos estadounidenses.

“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, planteó el letrado del estudio, Mariano Moyano Rodríguez.

POR QUE DEBERIA INVESTIGAR EE.UU.

Según Moyano Rodríguez, hay varios datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense, entre ellos:

Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito, y enviaron sus inversiones desde Estados Unidos.

La plataforma utilizada, llamada “Kip Protocol”, está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc, está registrada en Kansas City, Missouri.

Tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores.

Tanto Kelsen Ventures como su dueño aparente, Hayden Mark Davis, se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses.

Kelsen Ventures resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma.

No hay datos disponibles relevantes de Hayden Mark Davis, sobre el que el letrado denunciante planteó sus “fuertes sospechas de que sea una identidad falsa”.

No se puso a disposición de los potenciales inversores ninguna política antilavado de “conozca su cliente”, ningún análisis de “exposición de riesgo”, no se trazó ninguna condición para invertir, y no se requirió ningún historial de crédito o financiero, ni siquiera documento de identidad para abrir una cuenta en la plataforma KIP.

De acuerdo con una publicación de The Solana Post, en la estafa que tuvo como protagonista a Javier Milei hubo 74.698 afectados, que perdieron más de 286 millones de dólares.

En detalle, 71.369 perdieron hasta 10.000 dólares; 2.409 perdieron entre 10.000 y 50.000 dólares; 438 perdieron entre 50.000 y 100.000 dólares; 318 perdieron entre 100.000 y 250.000 dólares; 87 perdieron más de 250.000 dólares; 52 perdieron más de 500.000 dólares; y 25 perdieron más de 1.000.000 dólares.