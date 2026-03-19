Un chubutense pagó 5.500 dólares por una moto y nunca la recibió

La víctima transfirió el monto para adquirir una Honda CBX 1047cc de 1980. La causa derivó en allanamientos en Gualeguay y el secuestro de dispositivos para peritajes.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut investiga una presunta estafa vinculada a la venta de una motocicleta de colección, luego de que un vecino de Puerto Madryn transfiriera 5.500 dólares por una operación que nunca se concretó.

Según informaron, la víctima contactó, el 4 de febrero, a un supuesto vendedor identificado como Federico Esteban Díaz, quien ofrecía una Honda CBX 1047cc del año 1980. Tras intercambiar mensajes y recibir imágenes del rodado, el denunciante realizó la transferencia a una cuenta a nombre de Giselle Mendoza Liebrecht.

Si bien inicialmente le confirmaron la recepción del dinero, el vendedor dejó de responder con el paso de los días. La situación se complicó al detectarse en redes sociales advertencias de otras personas sobre maniobras similares, lo que alertó sobre la posible existencia de más víctimas.

En respuesta a la denuncia, la Fiscalía ordenó allanamientos en Gualeguay, Entre Ríos, donde reside Díaz. Durante los procedimientos, se secuestraron tres teléfonos celulares que ahora serán peritados como parte de la investigación. La causa se encuentra en etapa preliminar bajo la figura de estafa.

Ministerio Público Fiscal de Chubut