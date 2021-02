La red de mensajería instantánea propiedad de Facebook, WhatsApp, lanzará en su nueva actualización el "modo borracho" que no permitirá al usuario que realice mensajes estando ebrio. Para poder desactivar la función habrá que pasar un test de sobriedad.

"Modo borracho" para evitar mandar mensajes no deseados

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, en su nueva versión lanza el “modo borracho” que no permitirá que el usuario envíe mensajes cuando toma una copa de más. Este nuevo beneficio se trata de una invención de una compañía china que funciona de alguna manera como un protector que limita el uso de WhatsApp y otras aplicaciones para no tomar malas decisiones cuando uno no está bajo los efectos del alcohol.

Esta app realiza una "verificación de sobriedad" para comprobar el estado del usuario y en ese momento decide si limitar o no las funciones del smartphones. Esta novedosa función, fue desarrollado por la compañía Gree Electric.

Luego de bajar esta aplicación, el usuario debe seleccionar las aplicaciones que serán controladas por este sistema y cómo se restringirá su utilización, una vez establecidos los parámetros se puede lo puede activar y suspende el uso normal del celular. En caso de querer suspender esta restricción, habrá que cumplir con la famosa "verificación de sobriedad". Además, la app también buscará ayudar a los usuarios simplificando la interfaz del teléfono, para que sea más fácil tocar la pantalla en el lugar correcto y escribir bien nuestros mensajes.

¿Cómo activar el "modo borracho" en WhatsApp?

En el caso de la aplicación WhatsApp los usuarios primero deben activar la “Verificación en dos pasos”, que es una función de seguridad que tiene esta app de mensajería y que genera una contraseña de seis dígitos para corroborar la identidad de la persona que está ingresando. A partir de esto, la app de “modo borracho” utiliza esa contraseña de seis dígitos para activarse.

Habilitar este código de seis dígitos es muy sencillo. El primer paso es dirigirse a los tres puntos verticales e ingresar a “Ajustes”, dirigirse a “Cuenta” y elegir la opción “Verificación en dos pasos”. Para activarlo, WhatsApp informa que se requerirá un PIN la próxima vez que el usuario registre el número de teléfono en la aplicación.

Por otro lado, el usuario podrá optar por añadir un correo electrónico para reiniciar la contraseña de seis dígitos si es que se la olvida. En ese caso, deberá esperar siete días para restablecer el PIN, debido a que la aplicación enviará un enlace para reactivar la cuenta, pero no compartirá el código.