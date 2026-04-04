La porción de los ingresos tributarios que percibe la Nación cayó 8% en el primer trimestre del año, mientras que la coparticipación destinada a las provincias y CABA retrocedió 6,5%.

La caída de la recaudación golpea más a la Nación que a las provincias

La caída de los ingresos tributarios en el primer trimestre del 2026 afectó más a la Nación que a las provincias, en el marco del reparto por Coparticipación de Impuestos. Si bien en total la recaudación cayó 7,5% respecto de igual período de 2025, la que queda para el gobierno nacional disminuyó 8%, mientras que la que va a los estados subnacionales fue 6,5% menos.

Así lo indica un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), tomando en cuenta una proyección inflacionaria de 3% en marzo, lo que marca una variación interanual de 32%.

"Al expresar estas variaciones en términos monetarios, es decir en moneda de marzo de 2026, se tiene que Nación habría perdido $3 billones y las provincias y CABA $1,1 billones. La suma de ambas pérdidas habría sido de $4,2 billones", señala el IARAF en un informe.

Es de recordar que en marzo la recaudación fiscal de la Nación cayó 4,5% real respecto de igual período de 2025. Se trata de la octava baja consecutiva de los ingresos tributarios, cuya explicación es la menor actividad y los cambios en los impuestos establecidos por el propio Gobierno, como es la baja de las retenciones.

Según el IARAF, la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 7,5% real interanual durante el primer trimestre de 2026. "Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la baja habría sido del 6,2%", indica el estudio.

QUE IMPUESTOS EXPLICAN LA CAÍDA

El reporte señala que, bajo el supuesto de una inflación mensual del 3% en marzo, en los primeros tres meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-38,6%), seguida por la de derechos de importación (-17,3%) y la de impuestos internos coparticipados (-16,5%).

"El único tributo con aumento de recaudación habría sido el impuesto a los combustibles (+17,3%)", indica el reporte.

El trabajo agrega que, si se excluye de la recaudación a los tributos vinculados al comercio exterior (derechos de exportación e importación), la recaudación total habría descendido un 6,2% en términos reales interanuales.

"El principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 10% en términos reales respecto al primer trimestre de 2025", indica el IARAF.

Por otro lado, el segundo tributo de mayor importancia relativa, los aportes y contribuciones de la seguridad social, habría descendido un 3,9% real interanual.

Fuente: Ambito.com