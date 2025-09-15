Moira Miranda fue plata en la sprint de los JADAR

La triatleta comodorense Moira Miranda logró una destacada actuación en la sprint individual de los JADAR Rosario 2025, una prueba que consistió en 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de trote, compartiendo competencia tanto Mayores como Sub-23 y Juniors.
Miranda (1h05m32s) fue plata siendo escolta de Romina Biagioli (Córdoba), que ganó la medalla dorada con un tiempo de 1h04m37s.
“La experiencia super bien. Para mi es super importante volver a representar a la provincia y a la ciudad. Es como que se recuerdan los tiempos de los Juegos de la Araucanía y los Juegos EPADE, así que muy contenta y sobre todo poder aportar una medalla para la provincia”, comentó la comodorense.
“La carrera estuvo super bien, estuve liderando la punta junto a la Romina Biagioli, que es la chica que fue a los Juegos Olímpicos y representó al país en París y en Tokio. Así que muy contenta, y ya pensando en los próximos objetivos de cara a octubre y noviembre. Muy agradecida por el apoyo y la gestión tanto de Comodoro Deportes como Chubut Deportes”, agregó.
Matías Bellido mientras tanto, fue sexto en la individual sprint con un tiempo de 1h01m19s, a poco más de dos minutos del oro, que fue para Tomás Castañeda de San Juan.
Esta medalla plateada para Miranda se suma al bronce conseguido por Antonella Smart (Judo) y las conseguidas en pesas por Pablo Tahir (Juvenil) y Tiziano Ramos (Cadetes).
En otros deportes, Nehuen Foncuberta (Tae Kwon Do WT) no pudo pasar el primer cruce en Kyorugi +80kg., cayendo ante el bonaerense Gonzalo Rojas, mientras que la atleta Milagros Barría (Boccia) no pudo acceder a semifinales. En fase de grupos tuvo dos duelos difíciles con derrota ante Profiti y Díaz, atletas de Buenos Aires que serían finalmente medalla de oro y plata respectivamente.
Además, en ciclismo de montaña, Thomás Bustamante tuvo dura competencia ante lo mejor de la disciplina a nivel nacional, en las modalidades contrarreloj (9º), short track (11º) y XCO (11º), quedando por sumatoria de puntos en la undécima colocación.