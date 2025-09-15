Pablo Tahir ganó una medalla dorada en la categoría Juvenil, mientras que Tiziano Ramos logró la presea de bronce en Cadetes.

Oro para Tahir y bronce para Ramos en los JADAR de Rosario

Los representantes de la Escuela Municipal de Levantamiento de Pesas de Comodoro Rivadavia consiguieron preseas en Rosario, en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en la disciplina pesas, a las órdenes de la técnica y referente Cinthia Cádiz.

Pablo Tahir (Juvenil – M60) obtuvo la medalla de oro, mientras que Tiziano Ramos (Cadete – M65) consiguió la medalla de bronce.

En tanto, el domingo fue el turno del también comodorense Nahuel Orellana (Mayor – M79) que fue sexto en su categoría, en donde el podio quedó para atletas de Neuquén, Corrientes y Buenos Aires.

“Estamos muy bien, el torneo está muy bien organizado. Quedó muy lindo, todo lo que es el espacio de pesas. Es lo que más estamos disfrutando y vivenciando. Excelente el alojamiento, los traslados, el hotel es hermoso”, comentó Cinthia Cádiz, referente de la Escuela Municipal de Levantamiento de Pesas, durante el certamen.