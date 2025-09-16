Fue el saldo que dejó la presentación de los comodorenses en la 2° fecha de la fase de grupos de la División de Honor que se juega en Esquel y Trevelin.

Triunfos de 70/30, Halcones y Tercer Tiempo; perdieron MyL y Flamengo

Se disputó este lunes en Esquel y Trevelin, la segunda fecha de la fase de grupos de la División de Honor Masculina de fútbol de salón.

El día para los equipos de Comodoro Rivadavia arrancó con la ajustada derrota de MyL ante El Pilar de Puerto Deseado por 2-1. Este partido se jugó en la Escuela 112. Mientras que 70/30 superó 3-2 a Camioneros de Puerto Madryn y así se recuperó de la derrota que sufrió el domingo en el debut.

Luego, en el Gimnasio Municipal hubieron dos triunfos. Uno de ellos de Halcones ante Social Zona Sud de Rosario por 3-1, mientras que luego, Tercer Tiempo derrotó 6-5 a Argentinos del Sur de Ushuaia, logrando su segunda victoria en el certamen.

Y a última hora se presentó Flamengo. El multicampeón del futsal comodorense cayó ante Transporte Espósito de Trevelin por 2-1.

Este martes se jugará la tercera fecha de la fase de grupos. Halcones se medirá desde las 11 con Magú de Perito Moreno, MYL se las verá a las 14 con el duro Jockey Club de Mendoza; el “Fla” chocará a partir de las 17 con Maranatha de Trelew y a partir de las 18, 70/30 se enfrentará con San Martín de Río Grande.

Panorama

LUNES 15 – 2ª FECHA

En la Escuela Nº 112

- Jockey Club 3 / Atlético Neuquén 0; Grupo A.

- MyL Futsal 1 / El Pilar 2; A.

- Camioneros 2 / 70/30 Futsal 3; G.

- Club Alemán 5 / San Martín RG 3; G.

En el Estadio Muncipal de Esquel

- Magú 1 / Club Regatas 1; Grupo F.

- Halcones Futsal 3 / Social Zona Sud 1; F.

- Banco Santa Fe 1 / Andes Talleres 7; E.

- Tercer Tiempo 6 / Argentinos Del Sur 5; D.

- Transporte Wenú 4 / Comercio 1; H.

- Cementista 5 / Del Campo 1; D.

En el Polideportivo Trevelin

- Roller Center 4 / San Rafael Tenis Club 0; Grupo E.

- Los Gordos 1 / La Bomba 1; B.

- Victoria 2 / Newell’s Old Boys 0; B.

- Godoy Cruz 3 / Pingüino 1; H.

- Maranatha 4 / Nuevo EMFI 3; C.

- Flamengo 1 / Transporte Espósito 2; C.

Programa

MARTES 16 – 3ª FECHA

En el SUM de la Escuela Nº 112

11:00 Magú vs Halcones Futsal: Grupo F.

13:00 Social Zona Sud vs Club Regatas: F.

15:00 Banco Santa Fe vs Roller Center; E.

17:00 Flamengo vs Maranatha; C.

En el Estadio Municipal de Esquel

12:00 Los Gordos vs Victoria; Grupo B.

14:00 Newell’s Old Boys vs La Bomba; B.

16:00 Camioneros vs Club Alemán; G.

18:00 San Martín vs 70/30 Futsal; G.

20:00 Argentinos del Sur vs Del Campo; D.

22:00 Godoy Cruz vs Transporte Wenú; H.

En el Polideportivo Trevelin

12:00 Atlético Neuquén vs El Pilar: Grupo A.

14:00 MyL Futsal vs Jockey Club; A.

16:00 San Rafael Tenis Club vs Andes Talleres; E.

18:00 Cementista vs Tercer Tiempo; D.

20:00 Comercio vs Pingüino; H.

22:00 Nuevo EMFI vs Transporte Espósito; C.

Foto: Valentín Peinado.