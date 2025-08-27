Muere docente por tuberculosis en medio de la suba de casos a nivel nacional

Una docente de Bariloche falleció este martes en el Hospital Privado Regional (HPR) tras contraer tuberculosis, una enfermedad que, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), registra un aumento significativo en todo el país.

El fallecimiento ocurre en un contexto nacional de preocupación. De acuerdo con el BEN, durante las primeras 33 semanas del año, se notificaron 10.967 casos de tuberculosis, lo que representa un incremento del 32% con respecto al promedio de los últimos cuatro años.

A pesar de la tendencia nacional en alza, las autoridades sanitarias de Río Negro sostienen que la situación en la provincia se mantiene estable. Gabriela Vázquez, coordinadora del Departamento de Tuberculosis, aseguró que la provincia mantiene un promedio de 90 casos anuales y que durante el primer semestre de 2025 se registraron 39 nuevos diagnósticos.

El Ministerio de Salud de Río Negro convocó a una conferencia de prensa para este miércoles a las 10:30, donde se brindarán detalles sobre el caso y se ofrecerá información general sobre la enfermedad.

La tuberculosis es una enfermedad curable que se transmite por el aire. Sus síntomas iniciales, como una tos persistente por más de 15 días, fiebre y pérdida de peso, a menudo se confunden con otras afecciones. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de la consulta temprana y la ventilación de los ambientes para prevenir la propagación. El tratamiento, que es gratuito en el sistema público, dura al menos seis meses y requiere constancia para lograr la cura completa y evitar que la bacteria se vuelva resistente.