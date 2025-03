Muerte de la nena de 7 años: la madre está en el foco

Como parte de la investigación por la muerte de Kiara Jazmín Caro, la Justicia de Tucumán intenta reconstruir los últimos movimientos de la mamá de la nena de 7 años, antes de haber denunciado su desaparición en la madrugada del domingo en la comisaría de San Isidro de Lules.

Daniela Fernanda Ávila, de 24 años, está detenida y es la principal acusada, junto con su pareja, Matías Sebastián Paz, de la causa que está caratulada como un “homicidio”. El fiscal Pedro Gallo espera los resultados de la autopsia para avanzar con la imputación, que arrojará si Kiara murió por negligencia de su madre o si fue asesinada.

Varios testigos vieron a la mujer discutiendo con su novio durante el festejo de los corsos que tuvo lugar el sábado en Lules, según pudo saber TN. A ese lugar llegaron cerca de las 22 y se fueron a las tres de la mañana. Fuentes de la investigación indicaron que Ávila estaba de la mano con su hija.

“Tuvo una pelea con su pareja. El hombre se quiso retirar del corso y ella empezó a perseguirlo”, contó uno de los testigos que declararon ante la Justicia. “Estaba agresiva”, agregó. Incluso, hay una ventana de tiempo entre el horario que la mujer se fue del lugar con su nena, hasta las 5:30, cuando denunció la desaparición.

Ávila aseguró en la comisaría de Lules, a donde llegó en aparente estado de ebriedad y con la ropa llena de barro, que ambas habían ido a caminar esa madrugada a orillas del río y que en un momento ella se durmió. “No me acuerdo de nada”, sostuvo. Cuando despertó, la nena no estaba a su lado.

Cerca de las 10, el cuerpo de la nena fue encontrado a unos 800 metros del lugar donde despertó la madre, debajo del Puente Negro, al costado del cauce del río, sobre la ruta 301. La zona fue resguardada por la Policía de Tucumán y luego trasladaron los restos a la morgue judicial.

Ya hay un informe preliminar de la autopsia que se hizo este lunes, pero el fiscal anticipó que no dará ningún dato hasta tanto se realice la audiencia de formulación de cargos contra la imputada, que se hará el martes a la mañana. Ahí se dará a conocer si hay un cambio de carátula o se mantiene la del “homicidio”.

La audiencia imputativa contra el padrastro también tendrá lugar esta semana. En principio, no habría indicios de que Paz haya estado directamente involucrado en el hecho porque el hombre no tenía ninguna marca de defensa o señal en su cuerpo que sospechen que le haya hecho algo a la nena, aunque no descartan ninguna teoría por el momento.

Kiara, según pudo saber TN, vivía en un contexto extremadamente vulnerable en la localidad de La Bolsa, cerca de la ruta 321. Su mamá tendría problemas de consumo de drogas y alcohol. Su papá biológico está preso, acusado por un robo agravado, y no tenía contacto con la nena.