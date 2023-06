Murió Alan Arkin, ganador del Oscar por "Pequeña Miss Sunshine"

Alan Arkin, reconocido por su papel en la película Pequeña Miss Sunshine y ganador de un premio Oscar, murió a los 89 años. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana por sus hijos Adam, Matthew y Anthony, quienes emitieron una declaración conjunta en nombre de la familia a la revista People. “Nuestro padre fue una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como ser humano. Como esposo, padre, abuelo y bisabuelo amoroso, fue adorado y lo extrañaremos enormemente”, se lee en el comunicado.

Alan Arkin nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1934; y se crió en una familia de inmigrantes judíos de Rusia y Alemania. Hizo su primera aparición en el cine como cantante sin acreditar en la película Calypso Heat Wave, dirigida por Fred Sears. Posteriormente, tuvo su debut en Broadway en el musical From the Second City. Ganó notoriedad con el papel de David Kolowitz en la comedia teatral Enter Laughing, por la cual recibió un premio Tony.

Su popularidad se hizo notoria cuando interpretó al abuelo de la protagonista de Pequeña Miss Sunshine. Fue parte de esa disfuncional familia que se embarca en un viaje en un icónico camión Volkswagen con destino a California.

Pero este no es un simple viaje familiar. Su objetivo principal es apoyar a la hija más joven de la familia, interpretada por la talentosa Abigail Breslin, en su audaz intento por ganar un codiciado título de belleza infantil: el concurso de “Pequeña Miss Sunshine”. En este film, Arkin dio vida al abuelo Edwin Hoover.

Alan Arkin también fue parte –entre otras- de Argo (película de Ben Affleck que ganó el Oscar en 2012) y de Por los Viejos Tiempos, de Fisher Stevens, con Al Pacino y Christopher Walken.