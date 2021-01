Murió David Patricio Romero, peronista y defensor de DDHH

En 1973 ya demostró que no estaba dispuesto a amoldarse a los acuerdos de cúpula. Luego de haber representado a no pocos presos políticos de la dictadura de Alejando Lanusse, fue candidato a vicegobernador en las elecciones de ese año acompañando a Hebe Corchuelo Blasco. Fue por el Partido Revolucionario Cristiano, pese a que siempre fue peronista. Pero no compartían cómo se eligió a la fórmula oficial que finalmente triunfaría: Benito Fernández-Arturo Campelo.

Este jueves falleció en Trelew, a los 81 años, David Patricio Romero, “el Oso”, quien fuera diputado provincial entre 1995 y 1999 y uno de los fundadores del Frente Para la Victoria en Chubut, pero sobre todo un atento crítico de la realidad política provincial, sobre todo dentro del peronismo de la provincia.

“Si en Buenos Aires está lloviendo, nosotros acá salimos con paraguas”, dijo alguna vez como ejemplo del federalismo que pregonaba, aún si el mismo contrariaba las posturas de su partido a nivel nacional.

“El Partido Justicialista fue destrozado. No voy a hablar de situaciones en donde esté involucrado Das Neves por su reciente desaparición física, pero indudablemente cuando se escinde el partido en Trelew, al crearse el CHuSoTo, el partido quedó deteriorado. Cuando se elige a Buzzi como candidato-en 2015-, Maderna y Mac Karthy se retiran y el partido quedó quebrado. Hablo más que nada por Trelew y por Rawson; sin embargo podemos analizar lo siguiente y es que en Esquel hay cierta similitud. En Puerto Madryn los aportes de Unidos y Organizados, más el sector de la senadora Nancy González algo aportó, a pesar de tener tipos tan desprestigiados como Eliceche quien verdaderamente debería autodefinirse y hacer un aporte excluyéndose ya del Partido Justicialista. Es un desprestigio que debe ser considerado como tal desde el punto de vista conceptual e ideológico. Comodoro Rivadavia pudo atemperar todo lo que le pasó, como ese temporal que tuvo, más la situación del petróleo. Había poco para festejar y reivindicar en esa ciudad. A pesar de eso, Linares puso todo y el resto de los compañeros, también. Hay que destacar que, encima, está cerca Rada Tilly -el único lugar en la Argentina en donde ganó Cavallo cuando se presentó como candidato a presidente- y tampoco podemos dejar de soslayar a Playa Unión”, expresó Romero en una de sus últimas apariciones públicas de los últimos años.