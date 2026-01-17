Murió el hombre embestido por su propia camioneta

Se trata del conductor que el martes había sufrido graves lesiones en la cabeza, en una calle en pendiente del barrio El Atardecer.

Este sábado se confirmó el fallecimiento de J.E.H., de 42 años, quien había sido embestido cuatro días antes por su propio vehículo en el barrio Atardecer, en la zona suroeste de Comodoro Rivadavia.

El accidente ocurrió el martes por la noche, cuando la camioneta comenzó a desplazarse sola por una pendiente. El hombre intentó frenar el vehículo, pero fue embestido y sufrió graves lesiones en la cabeza.

Fue internado en el Hospital Regional donde días después se confirmó su muerte cerebral, y en las últimas horas se confirmó su deceso.