Gremio petrolero supervisa el traspaso de operarios

El Sindicato del Petróleo, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), continúa acompañando y garantizando las fuentes laborales afiliados que deben cambiar de empresas.

Este proceso se viene registrando desde hace varios días en el marco del reacomodamiento operativo resultante de las nuevas concesiones de yacimientos.

Al respecto, el gremio hizo saber que este viernes, en Pico Truncado, acompañó a 23 operarios que fueron traspasados de AESA a HERC, los cuales mantuvieron una reunión con dirigente del gremio.

En representación del secretario general, Rafael Güenchenén, estuvo presente Marcelo Ruz, referente gremial de la localidad, acompañado por Germán Chaile, el delegado del grupo de trabajadores, David Fuentes y otros colaboradores.

“En la reunión informativa se brindaron detalles claros sobre el proceso previo y cómo se desarrollará la continuidad laboral de los compañeros, despejando dudas y llevando tranquilidad a los trabajadores” se indica en el informe de prensa.

Finalmente, el SIPGER destacó que “nuestra organización sindical continúa firme, del lado de los trabajadores, garantizando acompañamiento, defensa de los derechos y continuidad laboral para cada uno de nuestros representados.