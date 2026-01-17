Encontraron a otro turista israelí fumando en una zona prohibida de Chile

El episodio ocurrió en el Parque Nacional Torres del Paine y fue denunciado por un guía turístico.

Un nuevo episodio de riesgo ambiental ocurrido en Chile volvió a encender las alertas en la Patagonia, en un contexto marcado por la emergencia ígnea que afecta a amplias zonas del sur argentino y chileno. Un turista israelí fue sorprendido fumando dentro del Parque Nacional Torres del Paine, una de las áreas naturales más protegidas del país vecino.

El hecho se registró el jueves 15 de enero en el sector del Camping Pehoé, al inicio del sendero Cóndor, y fue advertido por el guía turístico del país vecino Lucas Martínez, quien decidió grabar la situación y enfrentar al visitante al constatar que estaba incumpliendo las normas ambientales vigentes.

En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa al turista reaccionar con molestia ante el llamado de atención, cuestionando por qué estaba siendo filmado y asegurando que apagaría el cigarrillo. Sin embargo, según el testimonio del guía, la situación se tornó intimidante.

“Me sentí amenazado. Después me subí a mi camioneta y tuve que cerrar con llave porque me estaban rodeando”, relató Martínez en declaraciones al medio chileno La Cuarta, quienes dieron a conocer la noticia. El grupo estaba integrado por un hombre y dos mujeres, quienes —según indicó— respondieron con una actitud prepotente.

El episodio genera especial preocupación por los antecedentes que pesan sobre el parque. En 2011, Torres del Paine sufrió un incendio de grandes dimensiones, provocado por el turista israelí Rotem Singer, que arrasó con miles de hectáreas y causó un daño ambiental de enorme magnitud. En aquel caso, el responsable recibió únicamente una sanción económica.

De acuerdo a datos consignados por medios chilenos, los turistas israelíes encabezan la lista de personas expulsadas del parque por incumplir las normas. Incluso, durante esta misma semana, otro ciudadano de esa nacionalidad fue detenido por encender un cigarrillo dentro del área protegida.

Tras el hecho ocurrido el jueves, el guía dio aviso por radio a los guardaparques y realizó la denuncia de manera presencial en una guardería de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en el sector Pudeto. “Intenté comunicarme con Carabineros y no tuve respuesta. Desde Conaf me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto”, explicó.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si el turista involucrado fue sancionado.

