Murió excombatiente qom que denunció la torturas en Malvinas

A través del trabajo del historiador Juan Chico, le dio visibilidad a la participación de los combatientes de la etnia Qom en la Guerra de Malvinas e incluso reveló las torturas a las que eran sometidos los conscriptos en las islas. "Nuestros propios jefes nos estaqueaban a nosotros", reveló en un documental.

Eugenio Leiva, de 56 años, murió este miércoles por la noche en un sanatorio de la ciudad de Resistencia con diagnóstico positivo de Covid-19. Vivía en la localidad de Fontana y estaba internado desde el 14 de mayo, informó El Extremo Sur.

En su libro "Los Qom de Chaco en la guerra de Malvinas", el historiador Juan Chico compiló las historias de excombatientes indígenas y rescató sus testimonios dando visibilidad que a la discriminación como exveteranos se sumaba la de pertenecer a los pueblos originarios.

En ese libro, Eugenio Leiva relató que "un día nos subieron a un avión y cuando bajamos estábamos en un territorio muy frío. Al llegar a las islas nos dicen que estábamos en guerra. Nosotros reímos, pensábamos que se trataba de una broma. Durante los meses en Malvinas fuimos víctimas de torturas y vejaciones por parte de nuestros superiores. Pasamos días sin comer porque nuestras provistas se las quedaban los oficiales. Si alguno era descubierto buscando comida, nos estaqueaban. Llegamos a estar una semana sin comer. Cuando terminó la guerra y volvimos, formamos una organización de ex combatientes. Con el tiempo empezamos a ver que la ayuda del Estado no llegaba para quienes éramos indígenas. Para luchar contra esta discriminación en 2012 formamos una organización de ex combatientes indígenas".

En el año 2013 se aprobó una ley provincial que instituía al 26 de agosto de cada año como "Día del Veterano y Caídos indígenas en la guerra de Malvinas", en homenaje revuelta del Gaucho Rivero quién en 1833 recupera con un grupo de combatientes indígenas el territorio de Malvinas y para darle visibilidad a la participación de los excombatientes de los pueblos originarios en el conflicto del Atlántico Sur.

Fue una iniciativa impulsada por los diputados del Frente Grande Fabricio Bolatti y Daniel Trabalón que contó con el acompañamiento del legislador Qom Egidio García y del por entonces presidente de la Legislatura chaqueña, Eduardo Aguilar. En la conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados del Chaco, participó Eugenio Leiva, como presidente del Centro de Ex Combatientes de Pueblos Originarios.

En 2015, en tanto, el legislador Daniel Trabalón entregó a Leiva una resolución reconociendo a los veteranos indígenas que participaron en la Guerra de Malvinas.

El testimonio de Leiva fue recogido en una serie de documentales producido por el Departamento de Cine y Espacio Audiovisual dependiente del Instituto de Cultura del Chaco.