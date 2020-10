Murió la leyenda del rock Eddie Van Halen

Eddie Van Halen, uno de los grandes héroes de la guitarra a lo largo de cuatro décadas de la historia del rock y líder de Van Halen, una de las bandas que marcaron el rumbo del hard rock fundamentalmente durante los '70 y los '80, murió este martes 6 de octubre, a los 65 años.

A base de riffs pirotécnicos y solos que quedarán en la memoria de muchos, el músico corrió las fronteras del género y fue inspiración para una enorme cantidad de artistas que lo tomaron como referencia del "guitar-hero" y de cómo se hace el mejor rock de estadios.

La muerte de Eddie fue anunciada por su hijo Wolfgang, a través de su cuenta de Twitter, “fue el mejor padre que pude pedir. Cada momento que he compartido con él dentro y fuera del escenario fue un regalo. Mi corazón está roto y no creo que nunca me recupere por completo de esta pérdida”, escribió su hijo, Wolf Van Halen.

Van Halen había recibido un tratamiento contra un cáncer de garganta, que logró superar parcialmente, pero que le ocasionó la pérdida de un tercio de su lengua.