Nico Vázquez mostró quién lo acompaña tras su separación de Gimena Accardi

Luego de 18 años de amor y de atravesar juntos momentos difíciles, Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron oficialmente su separación. La noticia, que fue confirmada por ambos a través de un comunicado conjunto en redes sociales, sacudió al mundo del espectáculo por tratarse de una de las parejas más queridas y estables del ambiente.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", escribieron los actores en una publicación que rápidamente se viralizó y generó miles de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores y colegas.

Nico Vázquez muy bien acompañado tras su separación

En las últimas horas, Nico Vázquez reapareció en sus redes y mostró cómo atraviesa este delicado momento emocional. En su cuenta de Instagram, el actor compartió una serie de videos en los que se lo puede ver recostado en su departamento, acariciando a uno de sus gatitos, mientras otro se deja mimar en el sillón. Acompañó las imágenes con el clásico de Los Beatles, All You Need Is Love, una elección que no pasó desapercibida: en medio del dolor, el artista parece encontrar algo de consuelo en el cariño incondicional de sus mascotas.

Las imágenes conmovieron a sus seguidores, que vieron en ese gesto una forma de mostrar, sin palabras, el estado de ánimo del actor. Sus gatos se convirtieron en su refugio emocional, en un contexto que él mismo definió como muy doloroso.

Cómo está Nico Vázquez

Días atrás, Yanina Latorre reveló detalles de una charla privada que mantuvo con el protagonista de Tootsie tras conocerse la noticia: "Hablé con un Nico Vázquez destrozado, llorando. Le dije, ‘no llores, no me des explicaciones’, porque él a mí no me debe dar ninguna explicación. Me dijo que la vida era un infierno, que ellos quisieron decirlo antes, porque ella se fue un mes de vacaciones a Madrid”.

Pese a algunas versiones que insinuaban la existencia de una tercera persona como posible motivo de la ruptura, tanto Vázquez como Accardi desestimaron esos rumores con el tono afectuoso y respetuoso de su anuncio. El actor dejó en claro, a través de sus publicaciones, que está solo y enfocado en superar el proceso de duelo, sin abrir espacio a especulaciones.

Nico y Gime se habían convertido en una de las parejas más entrañables del espectáculo argentino. Habían enfrentado juntos la pérdida repentina de Santiago Vázquez, hermano de Nico, y también atravesaron situaciones de salud muy delicadas, como el grave accidente que sufrieron en México años atrás. Cada una de esas vivencias fortaleció su vínculo, lo que hizo aún más impactante la noticia de su separación.