Nigel Andretta se pone la camiseta por Comodoro FC

Después de una incansable lucha, Comodoro Fútbol Club forma parte de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y el 9 de marzo debutará ante Ferrocarril del Estado en el torneo Apertura 2024 de la categoría B.

Pasaron los años, muchísimo trabajo y muchas penurias para CFC, pero hoy ya es parte del fútbol oficial local y su presidente, Nigel Andretta, charló con El Patagónico para manifestar “sin cassette” su parecer sobre el pasado, el presente y el futuro de una de las instituciones más promisorias del deporte comodorense.

“PERDIMOS DOS CAMADAS DE JUGADORES”

“La instancia previa a la afiliación fue muy sufrida, inesperada, con situaciones sorprendentes y con un deterioro notable desde lo deportivo, ya que perdimos dos camadas de jugadores”, aseguró, recordando el primer intento de afiliación.

“Nos habíamos posicionado muy bien deportivamente en divisiones inferiores, pero al no ingresar a la Liga y quedar fuera de obras municipales, hoy quedamos relegadísimos en la competencia, con una desventaja total”, afirmó.

En ese sentido, reflexionó: “es parte del precio que se paga, vaya uno a saber por qué, si es por la historia, por ser de otro lado, por no tener historia, por no tener barrio, por haber tenido un crecimiento tan repentino. El trabajo fue muy cruento, muy dificultoso en el invierno, viendo que los otros clubes crecían abruptamente, como no lo habían hecho en cien años”.

“NOS SACAMOS EL TUBO DE OXIGENO”

Para Andretta, alcanzar el objetivo de ser parte del fútbol oficial comodorense fue un alivio, más que algo para festejar. “Ingresar a la Liga significó sacarnos el tubo de oxígeno y poder respirar, simplemente. No fue una euforia, una alegría inmensurable. Fue sacar el tubo de oxígeno”, admitió.

“Ahora, el objetivo de todos es tratar de competir dignamente y sostener las bases, desde lo ético hasta lo deportivo. Hay una estructura que se armó durante estos años, donde sacrifiqué mi trabajo, mi economía y mi tiempo familiar”, recalcó.

SENTIDO DE PERTENENCIA

Comodoro FC cuenta con todas las categorías, incluyendo Femenino y futsal, empezando por la escuelita. “Tenemos una escuela de fútbol armada, desde los 3 años hasta la edad para jugar en cancha grande, con un equipo competitivo por categoría y uno recreativo, trabajando en la competencia y en los futuros armados de cancha grande”, comentó.

“Siempre pensamos en armar chicos que se formen en el club, que quieran la camiseta. Pensamos en el armado de grupos, en viajes, en competencias, en el aprendizaje ante la frustración. No somos captadores. En ocho años, no he ido a buscar un solo jugador, ni para Primera, inferiores o la escuela de fútbol. No me tomé el tiempo de ir a buscar a nadie. Solo trabajar con lo que tenemos”, destacó.

“Esto nos ha llevado a tener un sentido de pertenencia difícil de quebrantar. Por eso, cuando los chicos llegan a inferiores, son grupos de compañeros, de amigos que vienen remándola, compitiendo, perdiendo, ganando, viajando, sufriendo, riendo, todos juntos con la camiseta de Comodoro Fútbol Club.

Aprenden a querer a esta institución de una manera desmedida, y esa estructura que está armada, también con Femenino, no queremos corromperla”, sentenció.

DISFRUTARLO DESDE ADENTRO

Por esa pasión y responsabilidad que Andretta siente por su club, decidió acompañar desde adentro este debut de Comodoro FC en la competencia oficial. “Jugaré un par de partidos donde me sienta cómodo, si bien ya me hicieron la despedida y un retiro en Ciudadela. De eso voy a estar agradecido durante toda mi vida, sobre todo a Hugo Puntano, a Ximena Davies, a Nico, a Dante, al ‘Loro’. Es un club al que siempre le voy a guardar cariño”, resaltó. “Hoy aparece esta situación en mi vida, que es con mi querido Comodoro Fútbol Club. Lo que pueda disfrutar, lo voy a hacer. Sobre todo, para acompañar a estos chicos que entreno durante tantos años. Acompañarlos dentro de la cancha, es otro placer de la vida y otra necesidad”, confesó.

“Algunas personas me dicen ‘ya te retiraste, dejate de joder, cuidá tu salud, no vendas humo’, pero mi compromiso es muy grande, más allá de que hoy estoy intentando delegar muchas funciones que yo hacía, como entrenar a todo el club, que es mucho para cualquier ser humano. Eso desgasta la cabeza, el cuerpo y el alma, más allá de que me apasiona”, reconoció.

En ese sentido, rememoró todo lo logrado hasta el momento, gracias a la confianza generada a través de los hechos. “Los chicos confían en mí hasta la muerte y yo en ellos. Les hice muchas promesas en estos ocho años y las pude cumplir, como hacer un viaje a Buenos Aires; conocer los clubes más importantes de Argentina; hacer partidos amistosos; ir a la casa de mis viejos en Caseros a comer unas hamburguesas; pasar a dejar esos botines; ir a Italia; darles la confianza de que pueden competir; jugar la Liga, aunque sea con el nombre de Ciudadela pero con el objetivo de seguir todos juntos; tener nuestro propio lugar; nuestra cancha; dejar la vida para entrar a la Liga”, enumeró.

“Ahora les prometo que van a debutar en Primera y van a tener ese rodaje que soñábamos todos en este club. Todo eso se los puedo cumplir porque me comprometo. Y ellos me responden. Como las familias se van dando cuenta que no les miento, me acompañan y me dan ese espaldarazo para sostenerme”, agregó.

NUEVA ETAPA

Ahora se viene un nuevo desafío, donde Nigel debe empezar a delegar funciones para seguir creciendo, por lo que Alejandro “Tachu” Saldaño se hará cargo de la Primera de manera paulatina.

“En el cuadrangular dirigí la Primera división. El primer partido, con Diadema, lo jugué, además de dirigir, y metí el primer gol en la historia del club en Primera división. Dos días antes, nos juntamos con el ‘Tachu’ y le mostré mi interés de que venga a dirigir. El segundo partido decidí no jugar, pero sí dirigir, y ‘Tachu’ estuvo acompañando, de la misma manera que Julián Petrolito, Gustavo Castañón y Cristina Vargas, que son las tres personas que me han estado acompañando dirigiendo, como profe”, aseveró.

Asimismo, adelantó: “este cuadrangular que viene, ahora en Roca, voy a dirigir el primer partido y tal vez lo juegue. Después de ese partido, no sé si en el inaugural en nuestra cancha, ya no voy a dirigir. ‘Tachu’ se va a encargar de dirigir al plantel de Primera, con la idea de que él pueda disfrutarlo plenamente. Es una persona que tiene su recorrido en Comodoro Rivadavia, y me parece que va con el perfil de nuestra institución. Tengo el deseo de que no perdamos la línea y que podamos agregarle lo que ‘Tachu’ nos puede dar”.