La madre y la abuela del pequeño fueron halladas asesinadas a balazos en una vivienda de Córdoba. Tras el crimen, el niño desapareció y se sospecha que su padre, de nacionalidad uruguaya, lo habría sustraído para huir del país. Se activó el Alerta Sofía y se emitió un pedido de captura internacional a Interpol.

Niño desaparecido tras el asesinato de su madre y su abuela

Una violenta tragedia sacudió este fin de semana a la ciudad de Córdoba. La madre y la abuela de un niño de cinco años fueron halladas sin vida en una vivienda ubicada en la intersección de las calles San Pedro Toyos y Chimú, en el barrio Villa Serrana.

Según confirmaron fuentes policiales, ambas mujeres fueron asesinadas a balazos dentro del domicilio. Tras el hallazgo, las autoridades advirtieron la desaparición del pequeño, identificado como Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, quien no se encontraba en el lugar al momento del crimen.

La principal hipótesis de los investigadores apunta al padre del niño, un hombre de nacionalidad uruguaya, como presunto responsable de haberlo sustraído. Se sospecha que podría estar intentando cruzar la frontera hacia Uruguay.

La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2° turno se encuentra a cargo del caso, mientras que la Unidad Judicial de Homicidios confirmó que la desaparición del menor está directamente vinculada con la investigación por doble homicidio calificado ocurrido el 11 de octubre.

Ante la gravedad de la situación, se activó el Alerta Sofía —el protocolo nacional para la búsqueda urgente de niñas, niños y adolescentes desaparecidos— y se emitieron pedidos de captura internacional a través de Interpol.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para encontrar al menor.

Cualquier información puede comunicarse de inmediato al 911 o a la línea gratuita 134.

Se recomienda no intervenir por cuenta propia ni intentar enfrentar a posibles sospechosos, y difundir la alerta para ampliar el alcance de la búsqueda.