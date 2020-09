"No sé cuánto más vamos a resistir", dicen los gastronómicos

Desde este lunes, restaurantes, cervecerías y bares deberán cerrar sus puertas a las 21 y continuar luego un par de horas más solo con delivery, no con take away. La medida adoptada por las autoridades sanitarias es para restringir la circulación de horarios como forma de disminuir la cantidad de contagios de Coronavirus que se incrementó notablemente en los últims días, tanto en Comodoro como en Rada Tilly.

Cristina Galán, vocera de la Asociación del sector gastronómico, hizo público su malestar en LaCienPuntoUno. “Quieren cerrar todo y nuestro sector es el que más se ve perjudicado. Ahora nos dejan solo con delivery hasta las 23, ni siquiera se puede ir a retirar la comida. Es unn golpe durísimo y no sé cuánto más vamos a resistir”, dijo.

Galán considera que “hay un enojo comprensible en el sector porque fue al primero que le restringieron el horario; cerraron restaurantes; se trabajó mucho con el protocolo y el distanciamiento; se cumplió para volver a abrir. Muchos quedaron en el camino. Cerró un restaurante tradicional de Comodoro; después dos más; se ven muchos locales vacíos y extensas filas cuando se requiere un empleo. Y ahora nos encontramos con esto”. Luego indicó que “pediremos reunión; explicaciones. Entendemos que el municipio nos apoya para no cerrar, que es lo que se pretende. Queremos saber cuál es el beneficio. Veníamos trabajando respetando todo; con reservas”.

Finalmente, resaltó Galán que “acá la responsabilidad es individual. Son muchos meses de encierro y nadie quiere respetar nada.

En el sector quitamos meas, sacamos sillas, continuamos con el alcohol y otra vez caemos en la volteada por unos irresponsables que se juntan en sus casas. En el municipio no hay capacidad de controlar una ciudad tan grande. No da para más”.