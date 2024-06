Norberto "Beto" Milei, el padre del presidente

El padre del presidente Javier Milei, Norberto "Beto" Milei, pasó de manejar un colectivo en la década del '70 a convertirse en accionista y presidente de tres empresas. Para ellas, a lo largo de su carrera empresarial, recibió cifras millonarias por parte del estado en concepto de subsidios.

Entre 2002 y 2007, presidió Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, dos empresas que recibieron sustanciales cantidades de dinero estatal, según las investigaciones publicadas por el periodista Hugo Alconada Mon en diario La Nación, por el sitio digital elDiarioAR, y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Estos subsidios, que ascendieron a al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, y otros tantos a lo largo de sus años en el mundo empresarial. A diferencia de su hijo, Norberto Milei fue un defensor de la colaboración pública en sus actividades empresariales. Incluso llegó a reclamar más aportes estatales en documentos societarios de Teniente General Roca en 2003.

Milei padre también montó empresas en el sector agropecuario y diversificó sus inversiones en el mercado inmobiliario, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Además, sus hijos, Karina y Javier Milei, también recibieron beneficios de esta fortuna familiar, como propiedades y vehículos. Además de, en el caso de Karina, ocupar posiciones jerárquicas en las empresas de Norberto.

Embed ❗El palito de Milei contra su papá en medio de su discurso en el Luna Park: "No vos, Adam Smith, vos no, vos y tus negocios" pic.twitter.com/uvSSK1ACCf — El Destape (@eldestapeweb) May 23, 2024

LA CRISIS DEL 2001 Y LA SALIDA SUBSIDIARIA

Con la empresa Teniente General Roca "Beto" alcanzó una flota de 115 colectivos, siendo el accionista mayoritario. En aquel momento, el transporte de pasajeros sufrió a la par del país la crisis del 2001.

Con la caída de Fernando de la Rúa, el Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, comenzó con una política de distribución de subsidios que permitió mantener la actividad y hasta registrar ganancias, según consta en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Los subsidios mantuvieron a la empresa Teniente General Roca, que había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires. Tres años más tarde, en 2005, la compañía firmó el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales.

SU SALIDA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE

En 2006 “Beto” Milei vendió su participación accionaria, pero continuó como ejecutivo hasta mediados de 2007. En ese periodo, hay incongruencias entre los balances de la empresa y las publicaciones de la Secretaría de Transporte sobre el destino de aproximadamente US$23 millones.

El padre del jefe de Estado montó -luego- otras empresas cercanas al sector del transporte y del mundo agropecuario. En ese momento, también, brindó una importante ayuda a sus hijos. Karina Milei recibió un departamento de 150 metros cuadrados en Vicente López, que presentó como “herencia” en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA). Por su parte, Javier Milei compró en 2013 una coupé Peugeot RCZ con “fondos propios”, aunque el periodista Juan Luis González asegura en su libro “El Loco” que fue un regalo de su padre.

JAVIER MILEI SOBRE SU PAPA

En los albores de su carrera política, Javier Milei destacó el sacrificio obrero de su padre y contó en alguna entrevista: “Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados, entonces mi mamá lo acompañaba con un termo de café y un fibrón negro”, en tono irónico sobre la cantidad de horas que pasaba sentado manejando.

En su reciente show en el Luna Park, el presidente tuvo un encuentro llamativo con su padre. En primera fila, "Beto" Milei escuchaba a su hijo dar una "clase" de economía ante un estadio repleto. Allí, el presidente de los argentinos dijo: "Me fui a papá", haciendo referencia a que había acudido a padre de su teoría económica, Adam Smith. Rápidamente miró a su padre biológico y aclaró: "No, vos no. ¡Vos y tus negocios!"