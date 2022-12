"Nos hicieron creer que nuestros hijos eran malcriados"

Ha pasado más de un mes desde que se conocieron las denuncias por presunto abuso en la Escuela de Nivel Inicial 406 de Comodoro Rivadavia. Los padres argumentan que no hay avances en la causa y cuestionan el accionar de la fiscal María Laura Blanco.

Mediante un comunicado, apuntaron que el docente denunciado contó con la complicidad de la directora (Liliana Grima) y del personal del establecimiento para cometer los actos por los cuales está siendo investigado.

“Aquellos que, suponíamos tenían la tarea de cuidar y resguardar la infancia y la inocencia de nuestros pequeños cada día que los dejábamos en el Jardín, muy por el contrario, permitieron que los torturaran con vejámenes de tremenda envergadura, nos parezca (y les parezca) aberrante o increíble, dolorosamente fue así”, denunciaron.

Los padres también sostuvieron que los abusos fue parte de un plan macabro perfectamente diseñado por el docente denunciado y que los cómplices permitieron silenciar a sus hijos para hacerlos creer que eran malcriados, que necesitaban límites, o bien estaban haciendo retrocesos porque lloraban desconsoladamente.

Asimismo, detallaron que los niños suplicaban que no los dejaran en el edificio escolar, aferrándose con todas sus fuerzas a los padres o salían del mismo gateando o arrastrándose. “Muchas veces nos hemos sentido culpables por no haber pensado mal del Jardín, porque si hubiéramos desconfiado de lo que pasaba dentro de esa institución, quizás hoy no tendríamos que llorar con nuestros pequeños de noche, porque se despiertan aterrorizados, pidiéndole al profesor que no los toque, que no les haga cosas feas”, afirmaron.

En este sentido, los padres resaltaron que son personas de trabajo y decentes, que tienen errores como todo ser humano. “No significa que seamos 65 familias ( y más) de abusadores de nuestros hijos como dijera el abogado Daniel López (defensor del docente denunciado), ni locos ni delirantes que un día se levantaron, y resolvieron colectivamente que a partir de ese momento su hobby sería denunciar al profesor de música del Jardín 406 con acusaciones infundadas de abusos y violaciones reiteradas y permanentes en el tiempo, causando daños físicos y emocionales en nuestros pequeños, de una gravedad que sólo podemos atestiguar los que vemos cada día sus padecimientos en nuestros hogares”, subrayaron.

Los padres volvieron a pedir que las autoridades trabajen para garantizar el pedido de Justicia de sus hijos. “Solo pedimos que pague por lo que le hizo a tantos niños y niñas, y por habernos destruido a todos. Somos familias que solo pedimos Justicia”, señalaron y aseveraron: “a la fiscal Blanco le manifestamos nuestra disconformidad”.