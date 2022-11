O Yeong-Su de "El juego del calamar" fue acusado de abuso sexual

El actor O Yeong-Su, conocido por su papel en la serie coreana “El Juego del Calamar” y ganador de un Globo de Oro, fue acusado de abuso sexual.

Yeong-Su, de 78 años, fue acusado formalmente por la fiscalía del distrito de Suwon de haber tocado de forma inapropiada a una mujer, aunque no fue detenido. Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido a mediados 2017.

Según informó la agencia de noticias coreana Yonhap, la presunta víctima presentó una denuncia en diciembre de 2021 pero en abril de este año la policía cerró el caso sin presentar ningún cargo contra el actor.

A pedido de la presunta víctima, la causa fue reabierta por la fiscalía de Suwon. Según los informes, O Yeong-Su, negó las acusaciones durante la investigación.

“Solo tomé su mano para guiarla en un camino alrededor del lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”, aseguró el actor, en un comunicado que compartió la cadena coreana JTBC.

¿QUIÉN ES O YEONG-SU?

O Yeong-Su nació en 1944 en Kaesong – ahora territorio de Corea del Norte -. Antes de la guerra entre ambas coreas, su familia se mudó al sur luego de que el territorio por debajo del paralelo 38 fuera controlado por Estados Unidos.

O comenzó su trabajo como actor en 1967 y desarrolló la mayor parte de su carrera en el teatro, donde realizó más de 200 obras, entre ellas, las adaptaciones a coreano de Un tranvía llamado deseo y Fausto.

En 2003 O Yeong-Su, formó parte de la película Primavera, Verano, Otoño, Invierno y... Primavera, del directo Kim Ki Duk.

O Yeong-Su, ganó fama mundial con el papel de Oh Il Nam en “El juego del calamar”, la popular serie coreana que fue furor gracias a su emisión en Netflix.

Por su papel en “En juego del Calamar”, O Yeong-Su ganó el Globo de Oro a Mejor actor de reparo en una serie para televisión y también fue nominado al Emmy como Actor de reparto destacado en una serie dramática.

“Ya no somos nosotros dentro del mundo, es el mundo dentro de nosotros. Abrazando el aroma de nuestra cultura y el amor por mi familia. Gracias a todos ustedes en el mundo. Les deseo una hermosa vida”, dijo, el día que ganó el galardón.