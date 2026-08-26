El cuarteto de patín artístico del club Olas del Sur coronó un gran año competitivo obteniendo la medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Show, Cuartetos y Precisión. El equipo estuvo integrado por Victoria Brizuela, Valentina Contreras, Abril Velásquez y Valentina Hanzich Giovannini.

Olas del Sur logró la medalla de bronce en el Argentino de Show, Cuartetos y Precisión

Olas del Sur compitió en el Campeonato Argentino de Show, Cuartetos y Precisión, certamen que se hizo en el Micro Estadio CAP, complejo que la Confederación Argentina de Patín tiene en el Parque Olímpico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El equipo estuvo integrado por las patinadoras Victoria Brizuela, Valentina Contreras, Abril Velásquez y Valentina Hanzich Giovannini, quienes desde pequeñas fueron formadas en el club de patín artístico.

El cuarteto venía preparándose hace varios meses para este gran objetivo, ya que a los comienzos del año habían obtenido un quinto puesto.

Sobre la actuación en la capital, la entrenadora Antonella Tiglio contó que “en esta disciplina nos enfrentamos a nueve equipos de diferentes partes del país. Para nosotras es un gran sueño haber logrado un podio nacional. En el circuito competitivo tenemos un torneo Apertura y un Clausura, para obtener el podio nacional se deben sumar ambos puntajes”.

Por su parte, Pamela Brizuela, también profe de las deportistas, afirmó que “las chicas han entrenado muchísimo y mejoramos los elementos técnicos comparados con el torneo anterior”.

Desde la institución, agradecieron a Comodoro Deportes, en especial al Gimnasio Municipal Nº3 que abrió sus puertas para poder entrenar. También valoraron al complejo de Canchas Hugo Soto, donde entrenan diariamente; y destacaron a las familias del Cuarteto Olas del Sur, que apoyan y acompañan los sueños de sus hijas.