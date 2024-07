Oriana Sabatini y Paulo Dybala ¿Sin luna de miel?

Después del esperado día, la pareja voló hacia Italia en soledad, pero no se sabe si tendrán el tradicional festejo post-nupcias.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala tuvieron una boda soñada el pasado sábado, con 300 invitados entre los cuales se encontraron amigos, familia y famosos. La fiesta se extendió hasta altas horas de la noche, pero a la pareja le tocó poco descanso después del evento, ya que los esperaba un importante vuelo.

Después del festejo en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, los recién casados debieron partir este 22 de julio hacia Roma desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El destino inmediatamente hace pensar en una luna de miel soñada para la joven pareja, pero lo cierto es que el viaje tiene un motivo profesional.

Paulo Dybala fue quien motivó el viaje de regreso a Italia, ya que debe reincorporarse a los entrenamientos de su club de fútbol, el AS Roma, para la pretemporada. La cantante y el futbolista se despidieron de sus seres queridos y se fueron con un fuerte abrazo de Ova Sabatini.

Sin embargo, los famosos no estaría lamentando la imposibilidad de disfrutar de una luna de miel como cualquier otra pareja recién casada. En una entrevista con LAM semanas antes de su boda, Oriana reconoció que la idea de un nuevo viaje no la entusiasma como antes.

"Ay, no sé, me da un poco de fiaca. Es que luna de miel siento que al no tener hijos nosotros hemos tenido lunas de miel", reveló la protagonista de "Aliados" a Ángel de Brito sobre su posible luna de miel.