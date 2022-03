Otra de las "bromas" que enojó a todos en los Oscar

Los premios Oscar 2022 parecen no ceder ante los escándalos mediáticos que han opacado por completo a los grandes ganadores de la noche. Ahora, tras la controversia generada por el chiste de Chris Rock a Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith y que desencadenó la ya famosa cachetada, se han hecho notar otros de los momentos más incómodos de la noche: Amy Schumer llamando “rellena asientos” a Kirsten Dunst como parte de su sketch.

Kirsten Dunst, o conocida por los fans de Marvel como la primera Mary Jane Watson en Spiderman, fue nominada a mejor actriz de reparto, por lo que asistió a lado de su esposo y Jesse Plemons, nominado a mejor actor de reparto, ambos por la película El poder del perro a la 94.ª edición de los Oscar que se llevó a cabo este domingo 27 de marzo.

Ambos se encontraban disfrutando de la ceremonia cuándo apareció la anfitriona Amy Schumer haciendo un monólogo sobre las personas que asisten únicamente a “rellenar asientos”, una de las interacciones que más desapruebo ha generado en medios de comunicación y redes sociales por tratarse de otro “chiste fuera de lugar” que mancha la reputación de la Academia y podría tener consecuencias para su próxima edición.

“Les explicaré lo que hacen los rellena asientos. Aquí tenemos a una (refiriéndose a Kirsten Dunst), te puedes levantar e irte al baño, cariño?”, dijo Schumer mientras sostenía la mano de Kirsten para levantarla y sentarse al lado de Jesse Plemnons.

Por increíble que parezca y pensando que esa incómoda situación no podía ser peor, la comediante aseguró que no estaba bien estar casado con una rellena asientos en cuanto el actor le dijo que si no entendía que estaban juntos ya que el matrimonio compartía nominación así como una buena historia de “amor”. La siguiente declaración fue otro de los motivos de indignación en redes sociales:

https://twitter.com/nicoo_ncl/status/1508307078820990977 Imaginate ser Kirsten Dunst y tener 30 años de carrera con Entrevista con el vampiro, Vírgenes suicidas, Bring It On, Spider-Man, Melancholia, etc. para que Amy Schumer (!) te diga "ocupa asientos" en tu nominación en los #Oscars. LA QUIERO PRESA.pic.twitter.com/FBXRpU1y8Q — Nico Nicolli (@nicoo_ncl) March 28, 2022

“¿Sabías que esa es mi esposa?” respondió Plemnons con una cara de confusión e incomodidad, a lo que la comediante contestó de manera irónica “¿Estás casado con esa rellena asientos? Oh, eso es raro”, causando nula risa entre la larga lista de invitados que nuevamente no entendían qué estaba pasando realmente entre la breve aparición que pretendía servir de intro para la siguiente categoría a revelar.

Aunque los defensores de la comediante aseguraron que todo pudo haber sido inesperado debido a que en la introducción del sketch no se mencionaron nombres ni temas personales: “Está bien, se necesitan 27,000 personas para presentar los Oscar y cada trabajo es igualmente importante. Está bien, los gaffers. La gente de la cámara. Los rellenos de asientos. Todo el mundo, bien. Entonces, qué hacen los rellenos de asientos. Escucho que llenan los asientos, solo les explicaré lo que hacen”, dijo la comediante.