Padres autoconvocados piden una reunión con Trotta

“Nuestro trabajo, ahora, es enfatizar en la información para que se sepa qué es lo que dice la ciencia y cómo se están aplicando protocolos con aulas burbujas, sin reducir la cantidad de alumnos que van a las aulas” expresó este lunes, Julieta Siciliano, referente del grupo de padres autoconvocados.

A la espera de la llegada del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con la idea reunirse con los gremios y destrabar el conflicto en la provincia, Siciliano opinó que “si viene con la garantía de pagos salarios, que es lo que más preocupa a la sociedad chubutense, luego está la voluntad sindical de volver o no a las aulas”.

A través de La Petrolera, describió: “entendemos que si ponen plata para pagar los sueldos se podrá volver, pero hay que discutir luego de eso cómo se vuelve a las aulas”.

“Todavía no ha escuchado (Trotta) a los padres de distintos lugares. Nosotros le pedimos una reunión y accedió a hacerla en la ciudad de Buenos Aires, dejando fuera a casi todas las provincias, porque no aceptó la forma bimodal de la reunión. No lo hemos resuelto qué haremos, estamos votando para ver si asistimos o no” explicó.

Siciliano, desde su lugar expresó: “dudo muchísimo que nos reciba, de todos modos, si recibe a alguien sería a padres Chubut. Todavía no hay certezas, porque el panorama cambia día a día”.