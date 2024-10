Pampita le tendría que pagar a Moritán por su separación

El divorcio entre Pampita y Roberto García Moritán sigue causando algunas extrañas declaraciones y especulaciones. Entre ellas se encuentran las últimas declaraciones de una abogada que fue invitada al programa de Laura Ubfal (Team Ubfal) para hablar sobre lo sucedido entre la modelo y el político. La letrada abrió las puertas a unos detalles que se desconocían y no se esperaban tampoco.

Fue Lorena Taffarel quien habló con Laura Ubfal y reveló cómo se maneja el Código Civil cuando una de las partes, durante un divorcio, tiene un mayor ingreso que el otro.

“Seguramente acá hay que hacer acuerdos. El tema es Anita que tiene un nivel de vida que es el que por suerte le puede dar Pampita, y hasta ahora le pudo dar García Moritán porque estábamos hablando de un ministro de la Ciudad que ganaba 5 millones. Este hombre hoy no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, y tiene dos hijos más que mantener. ¿Hasta dónde puede pedir Pampita?”, comenzó la conductora.

Ante esto, fue la misma abogada quien explicó en detalle cómo sería en este caso la resolución de la Justicia. "Lo que sucede en esos casos, y el Código Civil por suerte lo tiene previsto, es que cuando uno de los progenitores tiene mejor condición económica, tiene que colaborar con el que tiene menor condición económica para que se equipare y para que el hijo no sufra necesidades en la casa de uno y en la casa de otro la pase mucho mejor”, manifestó la especialista.

“Se trata de que los hogares sean similares porque si no, obviamente, si voy a la casa de mi papá y todos los días como yogur, y en la casa de mi mamá todos los días como caviar, y prefiero caviar, me voy a quedar en lo de mi mamá, claramente”, cerró Taffarel en el programa de Laura Ufbal.