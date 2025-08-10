Paro universitario de una semana desde este lunes

La protesta docente y no docente, en reclamo de la apertura de paritarias salariales, coincide con el inicio del segundo cuatrimestre en las 57 universidades nacionales del país.

Bajo la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, desde este lunes, en gran parte de las universidades nacionales (UUNN) del país se aplazará el inicio del segundo cuatrimestre. Los sindicatos docentes y no docentes resolvieron un paro universitario en reclamo de aumento salarial e incremento de las partidas presupuestarias, en medio del avance de la media sanción del proyecto de ley que incrementa los recursos en las casas de estudio y el riesgo del veto presidencial a la misma.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios Línea Histórica (CONADUH), organización a la que pertenece la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sesionó el martes y resolvió adherirse a la semana de paro que declararon también otras organizaciones sindicales.

"El martes 5 de agosto de 2025, sesionó el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica que resolvió las medidas fuerzas para el nuevo tramo del plan de lucha por la recomposición de los salarios de la docencia de las universidades nacionales. La federación definió un mes completo con medidas, comenzando con un paro de una semana, con cese total de actividades, del 11 al 17 de agosto, y desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre, continuar con paros de 48 horas, todas las semanas, en días rotativos, promoviendo la unidad de acción con el resto de las entidades gremiales", señala el comunicado de CONADU Histórica.

"Asimismo, CONADUH promoverá la realización de una gran Marcha Federal Universitaria en coordinación con la comunidad universitaria, propiciando la definición de una fecha, en lo posible, dentro de la primera quincena de septiembre.

Tal como viene denunciando esta federación, desde que asumió Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva. Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia. Además, se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del CIN que denuncia unas 10.000 renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad.

Por este motivo, CONADU Histórica llama a la más amplia unidad docente, nodocente, estudiantil y de toda la comunidad, a defender la universidad pública, el presupuesto, el salario, y confluir con los sectores sociales que están luchando contra el ajuste y la entrega de la soberanía nacional", subraya.