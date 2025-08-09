Armada: denuncian que la obra social no cubre tratamiento oncológico

Gabriela, la esposa del suboficial Martín Salazar, grabó un video en donde cuenta que IOSFA no le cubre todos los medicamentos que necesita.

La situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) es cada vez más dramática para sus afiliados producto del brutal ajuste del gobierno.

Así lo refleja un video publicado por el periodista de Tribuna de Periodistas, Pablo Sebastián Giles, donde muestra a Gabriela, la esposa del suboficial Martín Salazar, un militar en actividad de la Armada Argentina, quien cuenta la gravísima situación de abandono que atraviesa su familia luego de que el IOSFA rechazara parte del tratamiento prescripto por los especialistas médicos.

En el relato, Gabriela denuncia la delicada situación de su esposo que fue diagnosticado el año pasado de cáncer de colon. "Fue tratado de forma exitosa y en uno de los controles este año nos dicen que la enfermedad volvió con metástasis que no era posible operar. Nos presentamos en la obra social con todos los papeles para hacer un tratamiento especial y de los 5 medicamentos solo nos podían cubrir tres", detalla la mujer.

"Presentamos un reclamo, adjuntamos un certificado con un estudio genético que explicaba el tipo de tratamiento y se nos dio la negativa dos veces. El resto de los medicamentos tardaron un mes en llegar; llegaron pero no pueden utilizarlos porque el tratamiento no está completo", concluye.

La obra social viene sufriendo un fenomenal ajuste que incluye la eliminación de los aportes para militares retirados que en muchos casos no pueden afrontar la compra de medicamentos y tratamientos médicos.

LPO reveló que en junio el ministerio de Defensa le pidió un préstamo de 40 mil millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares (IAF) para el desarrollo de sistemas informáticos, comprar equipo médico de alto costo y mejorar el funcionamiento.

Sin embargo, no hubo ninguna inversión en ese sentido y se terminó pagando deuda. Una fuente que formó parte de la discusión asegura que se dio cuenta de eso y en "el IAF hay bronca porque mintió el argumento para el cual pidió esos 40.000 millones".

El IAF, que quedó a cargo de Francisco Adorni tas una intervención directa de Karina Milei, tiene a su cargo el pago de unos 300.000 retiros y pensiones a personal de las Fuerzas Armadas y realiza inversiones en el mercado financiero para el otorgamiento de préstamos, principalmente destinados a viviendas.

IOSFA tiene 550 mil afiliados y es una de las cinco obras sociales más grandes del país. Por eso, dentro de las fuerzas denuncian la intención de "meter mano en la caja" y avanzar en la privatización.