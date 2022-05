Patricia Bullrich no se retractó y no hubo acuerdo en la mediación con Alberto Fernández

La audiencia de mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, terminó sin acuerdo, ya que la exministra de Seguridad no se retractó de sus declaraciones respecto al contrato firmado entre el Gobierno y Pfizer, que fueron desmentidas incluso por el propio laboratorio norteamericano.

“No me sorprende porque sabemos que utiliza todo esto para hacer campaña política”, dijo Gregorio Dalbón, representante del presidente, Alberto Fernández, quien aclaró que el mandatario y Bullrich no se cruzaron aunque ambos estuvieron presentes en la audiencia de conciliación convocada en el marco de la demanda por presuntas denuncias falsas contra el Poder Ejecutivo.

“Yo vine a ratificar mis dichos. El Presidente no podía desconocer que no se había firmado un contrato con Pfizer, que significó dolor y muerte para los argentinos”, dijo por su parte Bullrich en diálogo con la prensa.

Y dijo que es “una vergüenza que el Presidente haya venido para quedarse en un cuartito guardado. Nosotros hemos ratificado nuestros dichos. Lamento que un Presidente no tenga lo que tiene que tener para debatir esto cara a cara, fue una gran desilusión para mí”.

Por su parte, Dalbón aseguró que la audiencia “fue tranquila y las partes no se juntaron porque no había retractación, entonces, no tenía mayor sentido. No me sorprende que Bullrich no se retracte porque sabemos que ella utiliza todo esto para hacer campaña política”.

De esta forma, como no hubo retractación, el caso se abrió a prueba, es decir, se comenzará a investigar si Bullrich difamó o no al jefe de Estado. “El caso va a continuar. Seguramente, haya una sentencia de primera instancia, otra de Cámara y otra de la Corte, ya que allí se definen los daños contra el honor”, dijo Dalbón.

Y explicó que, como medida de prueba, desde el Ejecutivo ya ofrecieron “al gerente de Pfizer, que ha desmentido a Bullrich. Cuando sucedieron los hechos, Pfizer pedía soberanía. Cuando empezó a negociar sin soberanía, Argentina le compró tal cantidad que hoy es la vacuna más comprada en nuestra sociedad”.

La audiencia había sido convocada por el juez Luis Sáenz, para ser desarrollada en la sede del juzgado civil 21, situada en la calle Talcahuano al 490.

En la demanda, el jefe de Estado denunció que la dirigente opositora “afirmó en televisión que el Gobierno nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer”.

LOS DICHOS DE PATRICIA BULLRICH YA FUERON DESMENTIDOS POR PFIZER

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.

El pasado 8 de junio, el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central.

Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", ya que sembraban sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas en medio de la pandemia de coronavirus.

La acción del Presidente tiene como objetivo que la exministra de Seguridad de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos.

El año pasado, ambas partes habían participado de una mediación que terminó sin acuerdo, por lo que Dalbón procedió a presentar una demanda contra Bullrich por 100 millones de pesos, los cuales serán donados al Instituto Malbrán en caso de obtener una sentencia favorable.

Fuente: Página/12