Paw Patrol: Especial de Navidad

Los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre se exhibe el nuevo film de animación surgido de la exitosa serie de TV de Nickelodeon creada por Keith Chapman, trayendo a los cachorros de PAW Patrol en su aventura más navideña.

Rubble está emocionado por la Navidad y sueña con recibir un taladro láser como regalo de Papá Noel. Sin embargo, cuando Santa cae enfermo por un resfriado, la Navidad se cancela en Bahía Aventura y el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Rubble y el resto de la Patrulla Canina tendrán que hacer un sacrificio para evitar que el alcalde Humdinger arruine la Navidad. Enfrentarán divertidas aventuras y desafíos que pondrán a prueba su ingenio y espíritu navideño. Entre risas, trabajo en equipo y emoción, descubrirán que el verdadero valor de la Navidad reside en la amistad, la solidaridad y la magia de compartir momentos especiales.

La serie “PAW Patrol” se estrenó en 2013 en Nickelodeon y se convirtió en un éxito instantáneo que emocionó a los jóvenes de todo el país, primero, y del mundo, después. Ahora se emite en 160 países. Entre sus seguidores destacan el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, Justin Timberlake, Jimmy Fallon, y varias de las estrellas que aparecen en la nueva película, como Tyler Perry, Jimmy Kimmel, Dax Shepard, y Kim Kardashian -y sus respectivas descendencias-. Hace dos años, la primera película, producida por Spin Master Entertainment en asociación con TVOntario recaudó 144 millones de dólares. Y contó, por ejemplo, con la colaboración especial de Adam Levine, cantante de Maroon 5, autor del tema principal de la cinta.

Los desafíos que hubo que superar para convertir un fenómeno de la televisión global en un acontecimiento cinematográfico fueron enormes. Por supuesto, está el requisito imprescindible de que la película sea mayor, mejor y más de todo, pero, como destaca la productora Jennifer Dodge, que también desempeña el cargo de presidenta de Spin Master Entertainment, ‹‹esto no significa que hayamos dejado de ser la Patrulla Canina. Sabemos lo que le gusta a nuestro público y nuestra principal prioridad es que, en todo momento, nuestras legiones de seguidores tengan lo que quieren. Los padres confían en nosotros, y los hijos nos adoran››.

“Paw Patrol: Especial de Navidad” nos entrega una historia escrita por Cal Brunker, quien también estuvo detrás de los dos filmes anteriores. En este especial de una hora, seguimos a Rubble, el cachorro especialista en construcción, quien espera con ansía e ilusión la llegada de Santa Claus junto con un nuevo taladro láser que tanto ha estado deseando, pero pronto descubre de Santa se encuentra resfriado y le es imposible entregar ningún presente en la Noche Buena. “A juzgar por las encuestas a pie de urna, la puntuación de la audiencia y la recepción positiva de los críticos, todos disfrutaron viendo y volviendo a ver las películas anteriores tanto como nosotros”, ha dicho Jennifer Dodge, presidenta de Spin Master Entertainment. “No podemos esperar para llevar a los niños a una nueva aventura en esta nueva película con nuestros socios, ni podemos esperar para expandir aún más nuestra narración”.

CINE COLISEO (SAB 15 DE NOVIEMBRE)

16:15 HS. PAW PATROL: ESPECIAL DE NAVIDAD (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (DOM 16 DE NOVIEMBRE)

16:15 HS. PAW PATROL: ESPECIAL DE NAVIDAD (2D DOBLADA)

Título original: A PAW Patrol Christmas

Género: Animación

Origen: Canadá

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 7 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Jaimy Whitney, Paul Brown

Guión: Cal Brunker, Bob Barlen

Producción: Jennifer Dodge, Laura Clunie, Toni Stevens

Música: Pinar Toprak

Voces originales:

Finn Lee-Epp (Ryder), Ron Pardo (Cap’n Turbot / Mayor Humdinger), Mckenna Grace (Skye), Christian Convery (Chase), Taraji P. Henson (Victoria Vance), Marsai Martin (Liberty), Kingsley Marshall (Marshall), Callum Shoniker (Rocky), Nylan Parthipan (Zuma)