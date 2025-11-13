Nada es lo que parece 3

Desde el jueves 13 de noviembre, participando en su estreno mundial, se exhibe la nueva entrega, dirigida por Ruben Fleischer, de la saga de intrigas que empezó en 2013, sobre las aventuras de “Los Cuatro Jinetes”, astutos y talentosos magos que llevan a cabo una serie de disturbios contra las autoridades, que los han colocado en la cima de la popularidad entre jóvenes y en las redes sociales.

Dotados de extraordinarias habilidades para el ilusionismo, estos artistas del engaño ejecutan complejos y espectaculares atracos que desafían la lógica y la seguridad más avanzada. Sin embargo, a medida que la historia avanza, los verdaderos objetivos y motivaciones tanto de los Jinetes como de aquellos que los rodean se mantienen envueltos en misterio, dejando al espectador constantemente en duda sobre en quién puede confiar realmente.

En 2013, “Nada es lo que Parece” cautivó a los espectadores con las andanzas estilo David y Goliat de los Cuatro Jinetes, un grupo de ilusionistas profesionales dotados de un talento prodigioso, que llevan a cabo audaces golpes a costa de un multimillonario corrupto. Esta secuela recupera a ese grupo de superdotados en una vertiginosa aventura global que desdibuja la línea que separa a los héroes de los villanos cuando los Jinetes prosiguen con su misión, provistos únicamente de imaginación, pericia y camaradería. El éxito de esa primera entrega, que recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo y recibió el premio People’s Choice a la “película de thriller favorita”, hacía inevitable el regreso de los Jinetes a la gran pantalla.

La segunda parte se estrenó en 2016 y continuó la historia de Los Cuatro Jinetes. El equipo era forzado a realizar un atraco aún más grande y complicado. Con la incorporación de Daniel Radcliffe como uno de los villanos principales, el film recaudó aproximadamente 335 millones de dólares a nivel mundial. El film vuelve a reunir a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo y también a Radcliffe, junto con Morgan Freeman y la incorporación de una villana tan carismática como peligrosa: Rosamund Pike como una billonaria decidida a enfrentar a los Jinetes. Pero esta vez el legado mágico no se limita al grupo original: una nueva camada de ilusionistas de la generación Z –Ariana Greenblatt, Justice Smith y Dominic Sessa– se suma a la trama para llevar el engaño y la astucia a un nivel completamente inesperado.

“Tenemos personajes nuevos y divertidos; tenemos una villana increíble, Rosamund Pike, que es una auténtica profesional. Esta película es todo lo que uno espera”, destaca el actor Dave Franco y agrega: “Me lo pasé genial con este elenco. No creo que haya ningún set en el que me ría más. Nos conocemos desde hace casi 15 años y los adoro a todos. Curiosamente, todos somos un poco diferentes, pero cuando nos juntamos, es como una fiesta de amor”.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 13, lun 17 y mie 19 de noviembre)

21:15 Hs. NADA ES LO QUE PARECE 3 (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (vie 14 y mar 18 de noviembre)

21:15 Hs. NADA ES LO QUE PARECE 3 (2D subtitulada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (dom 16 de noviembre)

21:15 Hs. NADA ES LO QUE PARECE 3 (2D doblada)

Título original: Now You See Me: Now You Don't

Origen: USA

Año: 2025

Género: Suspenso, Comedia, Acción

Formato: 2D

Duración: 2 horas, 9 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha técnica:

Director: Ruben Fleischer

Guionistas: Eric Warren Singer y Michael Lesslie en base a caracteres creados por Boaz Yakin y Edward Ricourt

Productores: Gergö Balika, Bobby Cohen, Alex Kurtzman

Fotografía: George Richmond

Música: Brian Tyler

Montaje: Stacey Schroeder

Reparto:

Jesse Eisenberg (J. Daniel Atlas), Woody Harrelson (Merritt McKinney), Mark Ruffalo (Dylan Rhodes), Dave Franco (Jack Wilder), Isla Fisher (Henley Reeves), Ariana Greenblatt (June), Justice Smith (Charlie), Rosamund Pike (Veronika Vanderberg), Morgan Freeman (Thaddeus Bradley), Daniel Radcliffe (Walter Mabry).