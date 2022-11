"Pelado trolo": en GH se cruzaron Agustín y Alfa

Las consecuencias de la convivencia constante dentro de la casa de Gran Hermano empiezan a mostrar sus facetas más oscuras y día a día los participantes se enfrentan fuertemente por diversas causas. Sin ir más lejos, esto fue lo que les sucedió a Agustín y Walter "Alfa", quienes protagonizaron una escandalosa pelea entre gritos y fuertes insultos.

Todo sucedió cuando el participante de 60 años enfrentó a "El león" porque estaba hablando muy fuerte y él quería descansar, entonces le pidió que fuera "más ubicado". Molesto por la situación, Agustín le contestó de forma agresiva y desató un tenso clima en la casa. "Está bien, me estoy yendo. No me rompás las pelotas, eh, pelado trolo", lanzó indignado.

Una vez que salió de la habitación, habló sobre la situación con Coti y no ocultó su molestia hacia "Alfa". "Me hinchó las bolas, boludo. Qué hincha pelotas que es. Estábamos hablando y siempre se la agarra conmigo el viejo puto ese. Se enojó conmigo así y agarré y dije 'bueno, listo, descansá'", lanzó indignado el participante más querido en las redes sociales.

Walter tampoco se quedó atrás, ya que fue a buscar apoyo en Romina cuando Agustín lo insultó: "A mí no me gusta que me digan trolo... ni en la calle, ni acá, ni en el colectivo, ni en el trabajo, ni en una disco, ni en ningún lado. Hay agresiones que no se pueden pasar por alto".

Una vez que las aguas se calmaron, Agustín reconoció su error y fue a pedirle disculpas a "Alfa". "Antes de que aparezcan personas menos afortunadas acá, te quiero ofrecer mis disculpas. No estuve bien, me fui de boca. Fue un exabrupto, me calenté", reconoció "Frodo", pero Walter no lo perdonó y le dijo que, si sus disculpas eran verdaderas, se las pidiera fuera de la casa sin ningún testigo.