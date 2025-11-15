Petro y Náutico ganaron en Primera Femenino

El “Verdolaga” derrotó 70-39 a La Fede, mientras que el “Aurinegro” superó 64-32 a Escuela Municipal Pueyrredón por una nueva fecha del torneo Clausura.

Petroquímica y Náutico Rada Tilly ganaron este viernes por una nueva fecha del torneo Clausura 2025 de básquet de Primera división, de la rama femenina.

En ese contexto, el “Verdolaga” superó de local a La Fede Deportiva por 70-39, con una gran labor de la pívot Agostina Mercado, goleadora del juego con 21 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias, 3 recuperos y una tapa. También fue importante el aporte de la alera Candela Vidal, quien la escoltó con 19 tantos, 7 rebotes, 3 recuperos y también igual número en tapas. Mientras que Camila Rivero contribuyó con 12 unidades, 6 rebotes, 4 asistencias y 2 recuperos. En el “Bordó”, mientras tanto, las mejores fueron Camila Vázquez (10 tantos, 9 rebotes, 2 asistencias y 1 tapa) y María Pardo (11 puntos y 3 recuperos).

Por su parte, Náutico derrotó en su cancha a Escuela Municipal Pueyrredón por 64 a 32, y así logró su primera victoria en el campeonato.

El “Aurinegro” se quedó con el triunfo gracias a las producciones de Catalina Blanco (11 puntos), Renata López y Micaela Benítez, ambas con 10 unidades.

Este sábado, la actividad -solo en formativas- se concentrará en el Socios Fundadores, en el “Cemento” y en Náutico. Mientras que el domingo, habrá partidos en el gimnasio Diego Simón de La Fede y en el Socios, del club Gimnasia.

………………….

Panorama

VIERNES 14

En Náutico Rada Tilly

- Escuela Municipal Pueyrredón 32 / Náutico Rada Tilly 64 (Primera Femenino).

En el gimnasio Cemento Comodoro – Kmm 8

- Petroquímica 70 / La Fede Deportiva 39 (Primera Femenino)

SABADO 15

En el Socios Fundadores

15:00 U-11: Gimnasia "Naranja" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Axel Catatán y Micaela Moncalieri.

17:00 U-15: Gimnasia "Naranja" vs La Fede Deportiva "Bordó". Arbitros: Axel Catalán y Micaela Moncalieeri.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

15:30 U-11: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

17:30: U-13: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Miguel Muñoz.

19:00 U-17: Petroquímica vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Guillermo Fernández y Marcia Carrizo.

En Náutico Rada Tilly

17:30 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

19:00 U-17 Femenino: Náutico Rada Tilly "Amarillo" vs Náutico Rada Tilly "Negro". Arbitros: José Bova y Mario Contrera.

DOMINGO 16

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

15:00 U-15: La Fede Deportiva "Blanco" vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

16:30 U-13: La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Marcia Carrizo y Miguel Muñoz.

18:00 U-17: La Fede Deportiva "Blanco" vs CAI. Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

15:00 U-11: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

17:00 U-13: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

18:30 U-15: Escuela Municipal Pueyrredón vs Gimnasia "Verde" (*). Arbitros: Guillermo Fernández y Mario Contrera.

Foto: Basquet Nautico Rada Tilly.