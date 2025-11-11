El “Bordó” derrotó a la CAI, mientras que el “Verde” venció a Náutico Rada Tilly en Primera Masculino. En Femenino, Gimnasia superó a Escuela Municipal Pueyrredón.

La Fede y Gimnasia ganaron por el torneo Clausura de básquet

La Fede Deportiva y Gimnasia y Esgrima ganaron en sus respectivas presentaciones por una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura de básquet, de Primera división de la rama masculina.

En ese contexto, el “Bordó” obtuvo un amplio triunfo de visitante frente a Comisión de Actividades Infantiles por 103-40, y con esa victoria sigue como único líder del campeonato.

Por su parte, Gimnasia le ganó de local, ajustadamente a Náutico Rada Tilly por 81-76 y se mantiene como escolta del torneo.

Natalio Santacroce, quien recientemente debutó en la Liga Nacional, se destacó con 17 puntos en el “Verde”, mientras que Valentino Ayala lo escoltó con 15 tantos, 4 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos y una tapa. Además, fueron vitales los aportes de Valentín Monzón (12 unidades, con 3 rebotes y 3 asistencias), y Simón Dias (11 puntos, con 4 rebotes, 3 asistencias e igual número en recuperos). En el ganador no jugaron José Ignacio Copesky, ni tampoco Julián Salas, que se recupera de una lesión en su brazo derecho.

Por el lado del “Aurinegro, que no tuvo a Alejandro Ivetich y Diego Romero, guardados para el Final Four del Prefederal a jugarse este fin de semana en Trelew, el mejor fue Yamil Jasín con 19 tantos, 5 asistencias y una tapa, mientras que Franco Varone y Mirko Hadzic, marcaron 12 puntos cada uno.

Por otra parte, en la rama femenina, Gimnasia obtuvo un cómodo triunfo ante Escuela Municipal Pueyrredón por 88 a 13.

Este martes, mientras tanto, se jugarán tres partidos de formativas.

En el gimnasio “Diego Simón”, La Fede Deportiva recibirá a Náutico Rada Tilly “Amarillo” en U11 y U15, mientras que en el Socios Fundadores, se enfrentarán Gimnasia y Petroquímica en U-15.

Panorama

LUNES 10

En el Socios Fundadores

- Gimnasia y Esgrima 88 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (Primera Femenino).

- Gimnasia y Esgrima 81 / Náutico Rada Tilly 76 (Primera Masculino).

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 40 / La Fede Deportiva 103 (Primera Masculino).

Programa

MARTES 11

En el gimnasio Diego Simón

19:00 U-11 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Axel Catalán y Miguel Muñoz.

21:00 U-15 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Axel Catalán y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

20:30 U-15 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Jorge Alarcón y Rodrigo Alvarez.

MIERCOLES 12

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

20:00 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Matías Carrizo, José Bova y Marcia Carrizo.

21:30 Primera Masculino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Petroquímica (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Guillermo Fernández y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

JUEVES 13

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:00 U-17 Femenino: La Fede Deportiva vs Náutico Rada Tilly "Amarillo". Arbitros: Jorge Alarcón y Marcia Carrizo.

En el Socios Fundadores

20:00 U-13 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs Petroquímica. Arbitros: Facundo Iza y Miguel Muñoz.

21:30 U-17 Femenino: Gimnasia y Esgrima vs . Petroquímica. Arbitros: Facundo iza y Rodrigo Alvarez.

VIERNES 14

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Femenino: Escuela Municipal Pueyrredón vs Náutico Rada Tilly (*). Arbitro: Facundo Iza, Mario Contrera y Micaela Moncalieri.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Kmm 8

21:30 Primera Femenino: Petroquímica vs La Fede Deportiva. Arbitros: Rodrigo Reyes, Jorge Alarcón y Axel Catalán.